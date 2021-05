Petrus Museum. Un museo en Izagaondoa

Acabamos de celebrar el Día Internacional de los Museos y, un año más, desde Izagaondoa, comunico a mis lectores y al público en general que en Izagaondoa también tenemos un museo: el Petrus Museum. Está en el pueblo de Lizarraga, en la que se conoce como Casa Zandueta, propiedad actual de la Asociación Aspace con la que la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa tiene un acuerdo de cesión durante 20 años con la condición de que se destine a temas culturales sin ánimo de lucro.Este museo lo gestiona dicha asociación y tiene como finalidad dar a conocer la figura y la obra del maestro cantero medieval que dejó su firma en Guerguitiáin, Petrus me fecit –Me hizo Pedro–. Es de los pocos maestros medievales que en Navarra se dan a conocer y firman su obra, como lo hicieron Leodegarius, Martinus, Fulcherius, Sancius o Aldebertus, entre otros.Por ello, conocer la obra de Petrus ha sido uno de los objetivos prioritarios que desarrollé, estudié y di a conocer en la publicación de 2010 titulada La Ruta del Maestro Petrus de Guerguitiáin.Desde ese año ya se pensaba en dedicarle un pequeño museo a este hombre, que se asentó para siempre en Izagaondoa, al cual, como he dicho en más de una ocasión, se le debería nombrar hijo predilecto de Izagaondoa. Todo llegará.Ha pasado una década y el tal museo en honor del maestro Petrus es ya una realidad y sus puertas llevan abiertas al público desde hace 5 años. Lo hemos realizado en auzolan personas voluntarias, socias o no, y pasito a pasito hemos logrado con nuestros propios medios que un buen recurso cultural sea conocido también fuera del propio valle, comunidad autónoma y país, a juzgar por la procedencia de las personas que lo han visitado y apoyado con sus donativos. Aunque tengo la sensación de que, como suele pasar, nadie es profeta en su tierra y son los de fuera los que más apoyan y valoran la labor que hasta el momento se ha realizado.Y entre los que más intensamente han colaborado he de destacar a mi amigo y socio, el gran Ignacio Salvador Fuertes, ejemplo para los que hemos tenido la suerte de andar un trozo del camino de la vida junto a él, de tesón y de superación. Le hemos dedicado una sala del museo.Con motivo de la efeméride del Día Internacional de los Museos nuestro museo rural se convierte en un hito cultural apreciado y valorado positivamente por sus visitantes, que comprenden que proyectos como éste son necesarios en estas zonas deprimidas de Navarra. Que salen adelante gracias al esfuerzo y valentía de personas particulares que se han decidido a trabajar para que el patrimonio de su tierra no caiga en el olvido, y que a pesar de las nulas ayudas de las administraciones llegan a tener vida.