Navarra Suma y el botellón

He oído en la Cope hablar al Sr. Gonzalo Fuentes, que fue alcalde de Estella-Lizarra y portavoz de Navarra Suma, por un concierto que hubo en el espacio cultural Los Llanos y un posterior botellón y aglomeraciones que se produjeron en los sitios habituales de marcha desde siempre La Estrella-Navarrería.También oí hablar al alcalde de la ciudad diciendo que esas personas que se juntaron, se equivocaron. Parece que circula un vídeo por internet. El jefe de la Policía Municipal también dijo que esto no es exclusivo de esta ciudad, sino que se da a lo largo y ancho de Navarra y del Estado. Creo que el botellón, escribí una carta el 15 de julio, preocupa a las autoridades municipales, policiales, sanitarias, educativas, etcétera, porque, aparte de favorecer los contagios, la gente bebe mucho y pierde el control, enfrentándose a las distintas policías, incluso pierden la conciencia y llegan al coma etílico, como señalaba en mi carta.Los de Navarra Suma culpabilizan al alcalde de autoritarismo y rentabilizan políticamente estas equivocadas actuaciones, y también acusan al alcalde de favorecer a los jóvenes del gaztetxe, que son gente que se mueve en la ilegalidad, dicen, y aprovechan y generalizan a determinados ambientes que no les gustan. Hay que recordar que el Sr. Gonzalo Fuentes, en su toma de posesión dijo que iba a ser el alcalde de tod@s y al poco tiempo prohibió en 2019 la actuación de unos payasos en euskera en todos los locales públicos de la ciudad, cuando anteriormente distintos equipos de Gobierno de UPN los habían autorizado. Obligaron a padres, familiares y niños de la ciudad a trasladarse a Oteiza para ver la actuación.Si nos quieren dar lecciones de democracia no son los más indicados. Como se suele decir, por sus hechos los conoceréis, y ya nos han dado bastantes motivos de intolerancia.