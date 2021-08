Sobre el alambre de espino

El alambre de espino, así como las famosas concertinas, originan controversia porque su prohibición es total en distintos ámbitos, y allí donde está permitido está regulado específica y rigurosamente para no causar daño a las personas. Sin embargo, todas las personas que suban al Perdón o al monte Ezcaba de excursión podrán observar que los postes indicadores de distintas localidades o emplazamientos están protegidos por alambres de espino desde su base. Estos postes son accesibles para todo paseante incluidos animales y niñas y niños de cualquier edad y por lo tanto también a dicho alambre de espino. Los que somos de épocas anteriores a esta, pero no muy lejanas en el tiempo, podemos relatar casos de niños que han quedado colgando de estos alambres que antes se ponían en todos los sitios, causando terribles heridas.El Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, del Gobierno de Navarra, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Boletín Oficial de Navarra de 26-04-2019 establece que :2.- Características del vallado o cercado de explotaciones porcinas.- No debe tener objetos cortantes y punzantes, por lo que se prohíbe el alambre de espino.3.- Descripción del vallado de explotaciones reducidas:- No debe tener objetos cortantes y punzantes, por lo que se prohíbe el alambre de espino.No sé la legislación que existe para los postes indicadores de términos rurales ni el brillante técnico que ha decidido proteger los postes de semejante manera, pero creo que algún superior suyo debería de valorar que en el Gobierno de Navarra se cuide y valore más al ganado porcino y al ganado en general que a los niños que pasean por el monte.No pido ni suplico, que los ciudadanos de a pie estamos hartos de ponernos de rodillas de los políticos para que velen por nosotros que es para lo que los elegimos, sino que exijo que inmediatamente se quiten esos alambres de espino que pueden dañar a animales y personas, y si algún vándalo los estropea porque no tienen alambre de espino, que le castiguen como se merece o se reponga si no se sabe quién ha sido. Gracias de antemano al político responsable que lea esto y que tome las medidas inmediatas necesarias.