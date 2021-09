Zona azul y tarjetas de residente

Como vecina de la Txantrea la llegada de la zona azul, aparte de hacerme sentir indignación, ya que no era necesaria, me ha hecho conocer un problema que ya debiera estar solucionado. Los emplead@s de VW Navarra, por el hecho de serlo, disponen de ventajas económicas a la hora de comprar un coche, y de forma directa o indirecta nos beneficiamos muchos ciudadanos de Pamplona. Bien sea de renting o en propiedad, el titular del vehículo debe ser el trabajador. Esto implica por ejemplo (en mi caso) que en el mismo domicilio hay 2 coches a nombre de la misma persona, uno de renting y el otro en propiedad, pero financiado. Problema: Solo se puede sacar una tarjeta de residente para la zona azul por persona y vehículo. Solución: Cambiar el nombre del titular a otr@ persona de la unidad familiar que conviva en el domicilio, siendo en un vehículo nuevo el coste en torno a los 1.000 euros (dependiendo del coste del vehículo). Ahora bien, no en todos los casos se puede trasferir a nombre de otra persona. Si el vehículo está financiado no se puede, ya que tiene que estar pagado en su totalidad para poder cambiar de titularidad. Calcule usted, señor alcalde, cuánto puede ser el coste si en el domicilio hay 2 ó 3 coches a nombre del empleado de VW. Además, es@ mism@ emplead@ ha podido sacar más coches a familiares o amigos que residen en el barrio. Son muchas las transferencias que hacer y todo el mundo no puede pagar ese dinero. ¿Tendremos que pagar zona azul todos los días por esos vehículos? ¿Por qué nos hace gastar ese dineral en balde cuando se podría evitar concediendo más tarjetas a un solo nombre? ¿Qué importancia tiene el titular en ese vehículo si la persona que tiene a su nombre esos vehículos o la persona que usa un vehículo a nombre de un emplead@ de VW Navarra puede demostrar con el seguro del vehículo que vive en esa zona y necesita la tarjeta para poder aparcar fácilmente en el barrio como dice usted?No nos dé problemas señor alcalde, denos soluciones. En un barrio en el que una gran mayoría de viviendas no tiene garaje (ni para poder guardar, aunque sea un vehículo por vivienda), se van a tener que sacar muchas tarjetas de residente, ¿por qué no se facilitan los trámites o se cambian si hace falta? Siempre se pueden mejorar las cosas. Quisiera pedirle, señor alcalde, que paralice la zona azul mientras se encuentra una solución a éste y otros problemas. Aunque lo mejor hubiera sido que algún técnico hubiese bajado al barrio para resolver todas estas dudas y buscar soluciones en lugar de pintar las calles de azul y naranja tan rápido.