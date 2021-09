Una vecina de Mendillorri indignada junto con muchos vecinos

me he decidido a escribir en Cartas al director de este periódico porque estoy muy indignada con la nueva manera que han decidido pintar el asfalto de las calles de Mendillorri. Nos han pintado en varias calles de nuestro barrio: Señorío de Amocain, Señorío de Egulbati y Concejo de Olaz. No sé si son las únicas o seguirán pintando más. La cosa es que en estas calles de doble dirección, con comercios en sus calles, para delimitar los carriles se ha pintado doble raya continua con un espacio inutilizado en medio que nadie tiene claro para qué es. Está claro que en esas calles suelen ponerse coches en doble fila en estanco, farmacia, talleres, tiendas. Todos sabemos las nuevas normas de circulación, a qué velocidad tenemos que ir, que si no cumplimos nos pueden sancionar y no tendremos nada que objetar si nuestro coche lo hemos dejado en doble fila o si en vez de ir a 30 vamos a más velocidad. Eso lo sabemos de sobra, ¿pero realmente es necesario pintar así las calles disminuyendo el espacio para circular? ¿Ese espacio que hay entre las líneas es necesario? ¿No valdría con una raya continua de arriba abajo de la calle que todos los que tenemos carnet sabemos qué significa? ¿Se han parado a pensar que con estas medidas parece que todo se hace para que el que lo hace mal no lo pueda hacer? ¿Dónde se queda la gente que cumple las normas? ¿No se le está perjudicando con tanta pintada y reducción de espacio al buen conductor? La pintura no es barata que digamos y es muy necesaria en carreteras que hay que repasar. Parece que a este ayuntamiento le sale barato, no entiendo a qué viene tanta pintada cuando tenemos sin colocar las losetas en las aceras que ya están aprobadas en presupuesto y salieron hasta publicadas en medios de comunicación para este año. En concreto, mi calle, Concejo de Alzuza, es una de las calles que antes se habitó. ¿Llegará el invierno sin hacer la calle? A veces me pone de mala leche, como se suele decir, ver cómo tiran el dinero. Hace como 6 años todos los vecinos presentamos en el Ayuntamiento una serie de mejoras y reparaciones que había que hacer en nuestra calle, unas se han hecho otras están por hacer. Concretamente el camino que cruza el jardín se hizo nuevo, pero mal, no hay que ser muy entendido para ver que, con lo que costó, en menos de 5 años estaba ya todo igual de mal que antes de hacerlo. Llamé al Ayuntamiento porque estaba, creía yo, en garantía al no haber pasado 5 años desde que lo hicieron. No me hicieron ni caso, la verdad, yo insistía en que había que pedir responsabilidades al que lo había hecho, pues como el que oye llover, ni caso. La verdad es que no entiendo la obra pública sin una garantía, pero si el que paga no revisa, vamos mal. Y si te lo recuerdan y no haces nada mucho peor.

Solo espero que nos den una explicación convincente porque no estamos nada contentos muchos vecinos.