Iberdrola: ¿enganches ilegales?

Vaya por delante que el lector de esta carta no va a encontrar nada de lo que sugiere el título. Esta historia empieza en noviembre de 2019, tras una inspección a la instalación eléctrica de nuestra comunidad de vecinos, con una antigüedad de 45 años, de la cual se deduce que la puerta del cuarto de contadores no se ajusta a la normativa vigente y, según comentan los técnicos, no está registrada en industria la instalación eléctrica. Por lo demás, en esa fecha de noviembre, todo funcionaba bien en la comunidad, con sus contadores digitales (lectura y facturación) desde la central comercial de Iberdrola (Curenergía) sin problemas.Como estas cosas suelen ser empezar y no acabar, pues además de la puerta de contadores, por normativa obligatoria hay que cambiar la tensión de 220 a 380 V, para poder registrarla y esto nos supone un presupuesto de unos 50.000 euros (cambio de línea, enganche...). Hacer el proyecto, permisos, ejecución de la obra, enganche de la nueva línea, terminaciones... nos vamos a enero de 2021 y como se nos desconectaron los contadores (enganche directo a la línea vieja), hemos estado más de un año sin que facturaran el consumo. Después de varias reclamaciones (atención al cliente en paseo Sarasate), se nos acumula un año sin pagar, colocan los contadores en febrero-marzo 2021 y pasan la facturación estimada de todo el año anterior y empiezan a facturar sobre leyenda contador actual. Aquí debería acabar todo, pero no. De los 34 vecinos de la comunidad (contadores) colocaron 24 y no sé por qué dejaron 10 sin colocar. Después de las oportunas reclamaciones, un mes después colocan y enganchan los 10 que faltaban. Aquí debería acabar todo, pero no. A los 10 afectados nos siguen sin facturar. Otra vez, después de varias reclamaciones al servicio de atención al cliente (paseo Sarasate), tienen a bien poner dicha reclamación por escrito a la comercial Curenergia, y el 7 de junio 2021 recibo confirmación de que la han recibido. Pidiendo disculpas por las molestias, atenderán la reclamación en el plazo más breve posible. Señores, 6 de septiembre, "si te he visto no me acuerdo".Algún lector comentará (en broma claro) "pues si no les cobran mejor". Pues no, no es mejor porque no nos van a perdonar ni un euro y pronto hará dos años. Ante toda esta película, cabe preguntarse, señores de Iberdrola (altos mandos), ustedes contratan y subcontratan, ¿pero controlan o se preocupan de los trabajos a realizar? ¿Alguna explicación a que los contadores (los 10 últimos) lean el consumo y no se nos facture? ¿El plazo más breve posible es ya de 3 meses? Espero que algún interesado de la compañía lea y solucione todas las incógnitas.PD. La reclamación va con el número nº 534459400, fecha 7 junio 2021.