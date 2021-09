La luz de mi vida

Los seres humanos somos seres racionales, es decir razonamos, y aparte de ser así también somos seres sociales, por tanto requerimos de compañía para sentirnos queridos y acompañados. Pero en determinadas circunstancias de la vida nos sentimos perdidos, solos vemos un camino oscuro al que cuesta llegar al final, en el que sentimos que no tenemos alternativas, pero cuando estamos en medio de la noche, de la oscuridad y la perdición, aparece una luz que ilumina nuestro camino, nuestra alma, esa pequeña luz que nos guía, esa es una madre.El amor incondicional de una madre es aquello que te saca de ese pozo sin fondo del que no sabes salir, ese es el amor más sincero. Mi madre es mi pilar en la vida, la que me ha sacado múltiples veces de ese pozo sin fondo, la que ilumina mi vida y mi verdadero motivo de querer luchar y sonreírle a la vida.Porque ella es pura sonrisa, pura alegría, es la que sé que siempre está,la que no juzga, quien que me da lecciones de vida. La que seca mis lágrimas hasta quedarse dormida conmigo, ella es mi alma, el motivo de mis sonrisas, me ha hecho ser fuerte y afrontar los palos que me ha dado la vida, ella es mi madre.Ella es perfecta con todo su ser y la amo con locura, porque además de ser mi madre es mi mejor amiga, ella es mi todo y podría decir incluso que es y será mi primer amor, porque es a quien amo verdaderamente y sé que amaré hasta el final de mis días.Gracias por todo mamá, te amo y nunca me cansaré de decirlo, lo expongo porque quiero dar a conocer el amor incondicional a una madre.Te amo mamá, muchísimas felicidades, Jenny Inga Rojas.