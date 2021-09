Carta a UPN-VOX

El Partido Socialista tiene pánico a que la mayoría de los navarros hablen su idioma, el euskera; UPN, tiene pánico a la libertad de expresión; bueno, los que están escondidos de VOX en el partido de Unión del Pueblo Navarro, que son muchos, más de lo que parece. No descubrimos nada nuevo. Recuerden que la Guerra civil se fraguó aquí en Navarra y todavía viven muchos (y sus herederos). Nada nuevo. Desde que no mandan desde el Gobierno de Navarra no saben donde poner el huevo, y se dejan ver llamando la atención por todas partes, pero de malas maneras, sin elegancia. Hoy les ha dado por un periodista, riguroso en su trabajo; mañana les dará por el lucero del alba. Eso es lo que tiene perder el poder. No quieren darse cuenta de que los tiempos han cambiado, y mucho. Ya no se estila el ordeno y mando. Como al que no les guste los colores del arcoíris porque eso es cosa de maricones y los navarros somos muy machos, católicos, apostólicos y romanos. Todo eso huele a muy rancio y ya casi nadie lo compra, como no viva en otros tiempos o seas facha y racista por herencia o naturaleza. Necesitamos avanzar. Navarra es bella por sí sola. Siempre lo ha sido a pesar de que, poco tiempo ha, la ignorancia la convirtieron en algo muy feo que no corresponde a su natural, a nuestro natural. Desde el corazón de navarro pido que reflexionemos. Es duro ver que el principal partido no cambia de rumbo a pesar de que el tiempo pasa. Es triste que para algunos no pase el invierno, el barro y el hielo de las trincheras y el fuego. Es difícil creer que hay tanto retrógrado en tu tierra.