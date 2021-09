No más recortes en el consultorio médico de Ayegui

Ayegui, localidad de la Merindad de Estella, es una de las poblaciones de Navarra que más ha crecido en los últimos 20 años. De los poco más de 1.000 habitantes a principios de siglo a los cerca de 2.500 censados, el pueblo ha visto cómo infinidad de familias jóvenes con niños y niñas de todas las edades llena sus calles y parques.En época veraniega, la población rebosa de vitalidad, llena de familias de vacaciones que aprovechan la zona de Iratxe para disfrutar de una merindad llena de posibilidades. Además, los pueblos cercanos, con los que comparte consultorio médico, también ven incrementada la población, sobre todo de niños y niñas, aprovechando sus espacios de libertad infantil.Los problemas surgen cuando los servicios, que no los profesionales médicos, no están a la altura. Por ejemplo, cuando en verano, con más de 4.000 personas en el pueblo, los servicios médicos bajan a la mitad en diferentes fechas, al no cubrirse las vacaciones del personal para atender a casi el doble de población. En verano, en una localidad llena de niñas y niños de 0 a 15 años, el servicio de pediatría sufre una reducción escandalosa de recursos en cuanto hay cualquier imprevisto. Además, durante la semana de fiestas de Estella, el servicio cesa, al igual que el de la localidad vecina, dejando con servicios mínimos a más de 20.000 personas.Ahora, nuestro pediatra, un excelente profesional, va a disfrutar de una experiencia increíble en su vida. Va a ser padre, con todo lo que ello supone para él y su familia. Una situación maravillosa para él a nivel personal, y sabida de antemano por los gestores de recursos humanos de Sanidad. Pero, por desgracia, todo indica que no va a existir recambio para él durante las 16 semanas de permiso de paternidad, derivando a todas esas familias a otros servicios ya saturados de por sí.¿Cómo puede el ejecutivo dejar sin pediatra una localidad como Ayegui, habiendo tenido meses para planificar la situación? Quizás me equivoque, y me adelante a los acontecimientos pero, tras las experiencias anteriores, un consultorio casi nuevo va a ver cómo sus vecinos más pequeños y pequeñas van a dejar paso a la soledad de la salas vacías para acudir a un centro que no podrá atenderles por verse ya saturado, o peor aún, al Hospital.En la actualidad, la Comunidad Foral de Navarra está tratando de dar un impulso a los pueblos y localidades de menor tamaño, buscando una vuelta a las raíces, de esa población joven, con niños y niñas pequeñas, capaces de dar una nueva vida a estas localidades.¿Cómo vas a fomentar que la gente vaya a vivir fuera de Pamplona y su merindad, cuando en una localidad en auge, como es Ayegui, los servicios se ven mermados en calidad y cantidad de manera periódica? Es buen momento para que el ejecutivo muestre de verdad que los ciudadanos de los pequeñas localidades cuentan, que se apuesta por los pueblos y dar a los habitantes de estos los servicios que de verdad se necesitan, y no quitar los que ya se ha demostrado que son necesarios.