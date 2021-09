No a la imposición de la jornada intensiva en Primaria

"Salud Pública da por hecho que ha finalizado la pandemia de covid-19" excepto si eres un niño de infantil o de primaria.La presidenta del Gobierno de Navarra dice que va a relajar las restricciones actuales en todos los sectores... excepto en materia de Educación. Nuestros hijos y nuestras familias tenemos que seguir con unas medidas que no son equitativas con el resto de la sociedad (imposición de jornada intensiva y aislamiento de 10 días con PCR negativa).Los niños son los que han tenido y sufren las medidas más limitativas. Hablamos de la educación de nuestros hijos, hemos elegido un colegio con jornada partida algunos por conciliación, otros porque creen que se adecua más al ritmo biológico de los niños, otros por comer a una hora más temprana, en mi caso personal porque en nuestro colegio se dan más horas lectivas que las mínimas que marca Educación (de lo que no se está hablando, aproximadamente unas 20 horas al mes perdidas), pero todos creemos que es la mejor para nuestros hijos. No queremos extraescolares en las que encima no se respetan los grupos burbuja, queremos nuestras horas lectivas. Las extraescolares son tiempo libre de nuestros hijos, dejemos que sean ellos los que elijan si quieren ir a balonmano, aprender idiomas o hacer karate.No se olviden que los padres, los alumnos y las Apymas somos también parte de la comunidad educativa, esa a la que llevan un año ninguneando.