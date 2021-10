Jornada continua encubierta

Sí, así se define lo que se va a realizar con los y las estudiantes de Infantil y Primaria en Navarra.Da la sensación que se quiere imponer y no se sabe hacerlo sin incomodar a quien reclama la jornada partida. Se quiere agradar a todos y eso es imposible. ¿Por qué no dejan que cada colegio pueda elegir la jornada como era antes del covid?Vaya por delante que mi hija estudia en un colegio concertado que, antes de la pandemia, tenía horario partido. Fue una elección nuestra que tenía, entre otras, una característica necesaria para nosotros, el tipo de jornada.Entendemos que, en pleno covid, y ante el desconocimiento de la enfermedad, se impusiera la jornada continua para minimizar riesgos. Pero eso ya ha pasado. Se conoce más, el número de contagios ahora mismo en Navarra es mínimo y se están liberando aquellas medidas que se tomaron en plena ola de contagios. Todas, menos la jornada continua obligatoria ¿Dónde están las horas lectivas que se pierden? ¿Y las del pasado curso? Quizá no sea así, pero no nos lo han explicado.Para contentar a los que abogamos por el horario partido aparecen las actividades complementarias gratuitas que salvarán la conciliación. Momento en el cual se rompen los grupos burbuja impuestos a los escolares para evitar la propagación del covid.¿Por qué? Porque parece que durante las actividades complementarias el virus va a desaparecer. Durante el tiempo que duren estas actividades se van a poder mezclar grupos de distintas burbujas dejando sin sentido todo lo que ocurre durante la jornada continua de la mañana, lo cual nos lleva a preguntar nuevamente, ¿por qué no a la jornada partida que permitiría mantener los grupos burbujas? O una u otra. Todo no puede ser. Pero hay que ser valientes y decirlo. Si se quiere imponer la jornada continua se dice claramente el porqué y se ejecuta. Para eso han sido elegidos. Si es por salud actúen en consecuencia y no permitan la ruptura de los grupos burbuja aunque para eso haga falta una gran dotación de medios económicos. Vaya por delante que siempre quedará el copago de los padres que, por fuerza mayor, necesitamos conciliar, aunque ello implique la discriminación entre las familias que puedan pagar y las que no.