Alumnado transportado: despropósito sin lógica

Vivimos en Aizoain. Mis hijos estudian en el colegio público de Berriozar Mendialdea II que imparte el modelo D. Como alumnos de pueblo nos corresponde transporte escolar.Ahora, con la llegada de la jornada continua, a la que yo añadiría jornada continua con extraescolares obligadas para el alumnado transportado, ha llegado también el caos.Educación determinó que con que un solo alumno de pueblo quiera quedarse a las extraescolares, el autobús saldría al finalizar las mismas (16.30 horas), arrastrando al resto de alumnos de pueblos. Extraescolares que, como bien han seguido las directrices de Educación, tenían que ser a coste cero, obligadas para los centros, optativas y gratuitas para las familias. Es decir, atendido por profesorado del centro y usando las aulas para ludoteca y biblioteca. Y yo me pregunto: ¿No debería implantarse el horario de salida de los autobuses según lo que la mayoría de las familias prefieran? O ¿no sería lógico también que las familias que quieran dejarles en las extraescolares sean esas familias las que los recojan? Tenemos que recordar que la jornada escolar termina a las 14 y no a las 16.30 horas. Con este planteamiento, 2 opciones les quedan a los alumnos transportados: o los recogemos las familias y los autobuses vuelven vacíos, o los dejamos en unas extraescolares que no compartimos. Lo siento, pero esta decisión es desacertada, ilógica e injusta para los alumnos transportados. Las extraescolares, si son optativas como ofertó Educación, ¿por qué siento que para mis hijos son obligadas?Quizás el Departamento de Educación debiera replantearse esta decisión y darse cuenta de que lo lógico sería que se aceptara la decisión de la mayoría de las familias.