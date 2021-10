Euskararen ukoa y terrorismo cultural

La noticia del rifi-rafe parlamentario por la no valoración del euskera, pero sí del inglés y del francés, en las 424 plazas de la OPE de enfermería del Gobierno de Navarra ha cogido fuerza. Beste behin ere, nafar euskaldunoi iraindu egiten zaigu Instituzioak baliatuta, euskara hizkuntza mexpretxatuz eta gutxietsiz. Los representantes del PSN responsables del Gobierno, la presidenta María Chivite, el vicepresidente Javier Remirez, y el parlamentario Ramón Alzorriz, justifican esta discriminación en los "excesos" cometidos en pro del euskera en la anterior legislatura. Haiek Nafarroako jatorrizko hizkuntzari uko egin diote, baina harro bizi dute haien espainolkeria. Saben que los euskaldunes navarros tenemos el mismo deseo y derecho originario a expresarnos y comunicarnos en nuestra lengua, como ellos lo hacen en la suya. Haiek bai, baina guk ezin dugu, eta etengabe zailtasunak eta trabak jartzen dizkigute. No proveer de los recursos necesarios para atender a una comunidad lingüística minoritaria, pero cuantitativamente importante, es simplemente planificar e implementar el genocidio lingüístico de la minoría, puro terrorismo cultural. Ez dute inoiz ezer egin euskaldunon eskubideen alde, eta eman izan dutena erauzi egin zaielako izan da. Porque los datos demolingüísticos demuestran que la atención y el uso del euskera en los servicios del Gobierno de Navarra es exponencialmente inferior a la población que lo demanda. Eta Nafarroako Gobernuaren kasuan, egoera benetan lazgarria da. Así, son constantes los ataques autoritarios y negacionistas en contra de los derechos de los euskaldunes, muchas veces fundamentados en una ley discriminatoria y reduccionista que es absolutamente injusta. Hala ere, ez da etsipenerako garaia, eusteko eta aurrera egiteko baizik. Es una actitud cínica, hipócrita y miserable decir que en la anterior legislatura se hicieron "excesos" en pro del euskera, cuando medio siglo después de muerto el dictador todavía es un milagro que te atiendan en euskera en cualquier ventanilla o servicio del Gobierno de Navarra. Edozein administrazio langilek daki, oso merke eta erraz, baliabideak sor litezkeela euskaldunoi arreta duina emateko, edo gutxienez saiakera bat dagoela ikustarazteko. Se pide ser tratado con justa dignidad, pero, al contrario, se pisotean y se machacan los derechos. Aski da! bihotza eta arimaren artean mina sentitzen dut; PSN ezin da kokatu "progresismoaren" ardatzean; ez badute korapiloa askatzen ez dute merezi gehiago gobernuan babestea. Resuelvan la ecuación, como navarros que han realizado una renuncia explícita del patrimonio cultural más importante de Navarra, no tienen ustedes el derecho de humillar a los euskaldunes que lo conservan y a quienes trabajan para recuperarlo.