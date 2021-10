El 'pánico' del Gobierno según Iberdrola

Cree el portavoz de la eléctrica que el "pánico por la presión social y mediática ha llevado a tomar medidas equivocadas" al Gobierno. Es la reacción paternalista y despectiva que le surge ante las tenues medidas que anuncia para controlar la locura en la que se ha embarcado el oligopolio acostumbrado a dar órdenes a los consejeros que transitan a través de las puertas giratorias. Por lo visto, les parece lógico que se esté arruinando a la población para obtener beneficios extraordinarios inmorales, aunque sean legales. Su arrogancia dialéctica le lleva a reprender al gobierno exigiéndole "respetar la seguridad jurídica y no comprometer la transición energética". Seguridad jurídica debe ser vaciar los pantanos en época de sequía para acumular beneficios "caídos del cielo". Acusa al Gobierno de "confiscar los ingresos de todo el sector por considerar que gana mucho dinero". Y con tono jocoso, continúa: "si ganan mucho dinero, "digo yo" que habrá que hacer una auditoría a ver cuándo es ese dinero que ganan de más, no lo puedes hacer como se ha hecho". Y con este lenguaje cheli y sin sintaxis, continúa tratando de explicar en una jerga intencionadamente enrevesada, como parece ser, con la que se expresan sus portavoces sobre las tarifas para que sólo sean entendidas por expertos, que, casualmente, en su mayoría trabajan para el oligopolio. En realidad, déjà vu. Es intolerable y debería denunciarse el tono y actitud despectiva en su reciente intervención pública del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que podría ser motivo de denuncia ante la fiscalía. El Gobierno no puede ser presionado por ningún grupo de presión, pues tiene la responsabilidad ineludible de administrar el bien común aplicando las leyes con justicia. Podría parecer una prevención innecesaria, pero a la vista de la campaña de Iberdrola ninguneando los poderes públicos, quizá podría exigirse a la empresa su comparecencia ante los representantes de la ciudadanía por si hubiera que sustancia alguna responsabilidad. La sensación popular es que la patronal pretende poner al gobierno de rodillas y eso es inaceptable. Ahí encontrará a toda la ciudadanía.