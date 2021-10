Urban Sons: diario de una dependienta

¿Te acuerdas cuando viniste necesitando ayuda para aquel evento, al que tanta emoción te daba acudir, después de todo este tiempo de incertidumbre? Ese acto, en principio insignificante, consiguió crear un vínculo de confianza entre nosotras. Pues en confianza, nos encontramos en una situación laboral sin resolver, sin ingresos, sin derecho a paro y sin saber cuánto tiempo más va a durar esto.

Desde mediados de agosto, se nos mandó cerrar de manera inminente las tiendas de Navarra. Quedando en una situación de inactividad laboral, sin ningún tipo de información. A principios de septiembre nos vimos obligadas a pedir explicaciones, las cuales llegaron 8 días después y a cuenta gotas. Se nos comunicó en ese momento la intención de un despido colectivo.

La empresa siempre ha querido mostrar una imagen de negocio familiar y cercano, que nosotras hemos defendido y transmitido como si fuese nuestro propio negocio. ¿Dónde han quedado ahora esos valores y esa cercanía? Con todo esto comprenderás nuestra gran decepción y la necesidad de contarlo.Queremos que entiendas la realidad que vivimos las trabajadoras y la frustración que sentimos viendo las tiendas funcionar con total normalidad y enterándonos de información relevante a ellas por medio de la prensa. El artículo de prensa publicado esta semana, con motivo de explicar lo ocurrido con las tiendas, no siendo cierta del todo la información dada, no es más que un lavado de cara para que no se vea afectada su imagen y el resto de sus negocios.

Nos da pena esta situación y que pequeños negocios tengan que acabar cerrando, pero más pena nos da que al final, tanto grandes como pequeñas empresas no dejan de ver a sus trabajadores, sus verdaderos motores en los negocios, como simples números.

*Las autoras son trabajadoras de Urban Sons