Nefasta gestión de la OTA del Ayuntamiento de Pamplona

Soy una vecina del barrio de la Txantrea (concretamente de Ezkaba). No he tenido nunca ningún problema para aparcar cerca de mi casa, ya que siempre ha habido plazas de aparcamiento libres. En septiembre se impuso la zona de aparcamiento regulado en la Txantrea, sin ningún tipo de sentido. Pero así fue. Me saqué la tarjeta de residente con el consiguiente pago al año de la misma. Y cuál es mi sorpresa al enterarme de que un tramo muy extenso de plazas de aparcamiento, en las cuales aparcamos los vecinos del barrio, se van a habilitar como aparcamiento de autocaravanas para cualquier vecino de Pamplona que lo necesite, para lo cual además van a quitar uno de los carriles de la vía.Es decir, no voy a poder aparcar cerca de casa ni aun pagando la tarjeta de residente porque un gran número de plazas van a ser anuladas. Nunca ha habido problema para aparcar aquí pero ahora además de pagar al Ayuntamiento, me voy a quedar sin plaza de aparcamiento. ¿A qué están jugando? Afán recaudatorio a costa de los vecinos sin contar con la opinión de los ciudadanos de a pie y ya no para solucionar un problema, sino para crear uno después ellos mismos.Muchas gracias señores/as. Una vez más, este Ayuntamiento ha hecho y deshecho a su aire sin pensar en quién se pueda ver afectado.