Leo en el periódico sobre la noticia de la recogida de basura con tarjeta, contestando a una serie de dudas que podemos tener los usuarios. En la duda número 13 pregunta: "Si el sistema de apertura no funciona, ¿puedo dejar la bolsa fuera?". Y no contestan a esta pregunta sino con amenaza de sanción de entre 750 a 3.000 euros. Pero no da respuesta a la situación que plantea. Menos amenazas y más soluciones.