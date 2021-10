El capitalismo, una realidad

El 24 de octubre de 1929 sucedió el jueves negro en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, ayer hizo 92 años que empezó la Gran Depresión, una época marcada por la crisis y la pobreza. Y yo pienso, aunque fuera una época dura, ¿por qué no recordar esa fecha y reflexionar sobre ella? El capitalismo sigue estando presente en nuestras vidas, y ahora que se acerca la Navidad aún más. Comprar, comprar y comprar. Al final acaba siendo sinónimo de malgastar porque ya no compramos por necesidad sino por capricho. Pensando en el jueves negro y capitalismo me viene a la cabeza el black friday, es decir, el viernes negro. Una celebración que, como en tantos otros países, ya se ha instaurado en España. Así que ahora estamos recordando el jueves negro y de aquí a un mes nos encontraremos con el mayor evento de compras del año. Dos días y conceptos bastante diferentes, pero ambos relacionados con la economía del capitalismo.