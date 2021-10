Cabanillas: un Ayuntamiento poco transparente

El Consejo de Transparencia de Navarra ha tenido ocasión de pronunciarse últimamente sobre los hábitos del Ayuntamiento de Cabanillas en la materia.Recientemente se han publicado dos acuerdos que resuelven sendas reclamaciones formuladas por concejales de la actual Corporación, y lo cierto es que el panorama no es muy halagüeño:Información que no se entrega o se entrega tarde con las excusas más ridículas; información que tenía que estar a disposición de los concejales en el plazo de cinco días desde que es solicitada y que tarda más de cinco meses en llegar a sus manos o no llega; incumplimiento deliberado, por parte del órgano municipal responsable, del deber legal de colaboración con el Consejo de Transparencia de Navarra; incumplimiento de los acuerdos adoptados por el mismo Consejo de Transparencia que reconocen el derecho de los concejales; entrega de documentación incompleta y desordenada...Siendo todo lo anterior grave, lo es mucho más el hecho de que, con su proceder, el Ayuntamiento de Cabanillas está, a mi juicio, menoscabando o violando directamente el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, negando a unos concejales el acceso en tiempo y forma a una información necesaria para el ejercicio de un cargo en representación de todos los vecinos, y, de paso, menoscabando también los derechos de estos.Seguramente el Ayuntamiento de Cabanillas no tiene nada que ocultar, así que esperamos las explicaciones del órgano municipal competente.