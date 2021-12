El enigma de los cuatro escalones

En el año 1935 Alfred Hitchcock estrenó la famosa película 39 escalones, basada en una novela de John Buchan. En ella se relata una trama policiaca en la que hay una organización de espionaje denominada los 39 escalones. Una escena llamativa de esta película es cuando el protagonista pregunta a un personaje que responde convulsivamente a todo lo que le pregunta el público, y creo recordar que al responder la pregunta es tiroteado por alguien de la sala.Quisiera que alguien me respondiera no por 39 escalones sino solamente por 4, que son la barrera arquitectónica que ha imposibilitado el acceso en la plaza Sancho el Fuerte en Tudela a las personas con problemas de movilidad. Cuando el Ayuntamiento acomete gastos tan importantes como las 914.500 luces para las fiestas de Navidad, la remodelación de la fachada de un edificio (sementales) que se cae de viejo, o los 310.000 euros para el carril bici de Tudela al Bocal (por cierto, suelo ir con asiduidad en bici por este recorrido y no entiendo la necesidad de este gasto) o el paso de cebra más grande jamás visto en la Avenida de Zaragoza. Como os cuento, con semejante derroche de medios hay cuatro escalones que los señores concejales no ven necesidad de adecuar en ellos una pequeña rampa para que todos puedan transitar por esta zona. Recordando la famosa película supongo que habrá algún secreto de estado que impida esta actuación, más si cabe cuando en repetidas ocasiones varios vecinos de la zona han solicitado explicaciones sin obtenerlas. No me cabe duda que personas tan preparadas como los concejales de nuestro ilustre Ayuntamiento tendrán razones para para no solucionar este asunto. Espero que mis nietos vean algún día que tal barrera arquitectónica desaparece, especialmente si van en silleta, tienen muletas o silla de ruedas.