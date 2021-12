UPNA, el proceso de estabilización y los obstáculos del euskera

Hace 10 años, la Comisión de Normalización Lingüística de la UPNA fijó los criterios a establecer para los perfiles lingüísticos para tenerlos en cuenta en las siguientes Ofertas Públicas de Empleo.Ahora sacará la UPNA 90 plazas a concurso-oposición en un proceso de establización de los puestos de trabajo. Sin embargo, no tiene intención de cumplir aquel compromiso, como ha denunciado LAB. Como pueden llegar recursos de algunos sindicatos, no hay valentía ni voluntad para establecer perfiles lingüísticos. Es el daño colateral que producen las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra y de los jueces.Con un perfil lingüístico de euskara para un 5,86 % de los puestos de la Plantilla Orgánica quieren cubrir las necesidades de la Universidad en lo que se refiere a euskara. ¡Labor imposible!Es inútil que el Plan de Enseñanza de la UPNA cite ofertas estratégicas en euskara si no se da un vuelco al carácter de la Plantilla Orgánica.Ya hay alumnado euskaldun en la UPNA. Para hacer una oferta en euskara lo que falta es profesorado euskaldun. Ya sabemos dónde está la carencia. No es el camino sacar 90 plazas sin perfil lingüístico para estabilizar los puestos de trabajo.¡Que no piensen que creeremos que con la actual Plantilla Orgánica se puede hacer algo de fundamento con respecto al euskara! Cualquier plan tiene ahí la clave para su credibilidad.