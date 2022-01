El Casco Viejo y su despoblación

Son muchas las cartas que aparecen en prensa sobre el abandono que sufre el Casco Viejo por parte de los regidores municipales. Hoy quiero destacar algunos aspectos sobre los que los regidores podrían actuar, ya que son problemas diarios de los vecinos y no parecen inquietarles. Abandonado el 2021, ¿cómo es posible que el despliegue de fibra no haya llegado a innumerables inmuebles del Casco Viejo? Está acreditado que el acceso a conexiones rápidas de Internet es un factor excluyente para el desarrollo económico de una población, cómo es posible entonces que en pleno centro de la ciudad de Pamplona no sea posible hacerlo. Lo mismo puede decirse de la telefonía móvil. En la mayoría de viviendas del Casco Viejo es necesario salir al balcón para poder atender o realizar una llamada. Se trata de aspectos básicos para fijar población, todas las administraciones están trabajando para que estos servicios estén activos en cualquier población rural por pequeña que esta sea, y en pleno centro de la capital no están disponibles. Por favor, autoridades, dejen sus batallitas políticas de escaparate y ocúpense de los problemas reales de los ciudadanos.