Nuevas restricciones

Quiero mostrar mi descontento con la actual situación y las normas que se nos imponen para supuestamente combatirla.Estoy de acuerdo en que la situación es excepcional y hay que tomar medidas (mascarilla en interiores, distancia, desinfección e incluso el cierre si fuera necesario.)No entiendo cómo tras un año y medio de pandemia se siguen tomando medidas de un día para otro, sin tener en cuenta que muchos negocios tanto para cerrar como para abrir necesitan varias jornadas de trabajo.No entiendo que a estas alturas, y viendo desde octubre el cariz y las dimensiones que estaba tomando este asunto, no se preparó una estrategia cara a navidades. Es increíble que nos hayan dejado en la estacada, a dos días de la noche más importante del año para una gran parte del sector, con la compra, el personal y las entradas vendidas, por algo que solo ha pillado de improviso a quien tenía que estar vigilanteNo entiendo por qué el gobierno no tiene fuerza para hacer la vacunación obligatoria y pretende que los hosteleros nos pongamos frente a nuestros clientes para pedirles un documento que no garantiza nada y que en cierto modo vulnera la ley de protección de datos, nuestro trabajo no es revisar documentación.Ni estamos preparados ni tenemos personal ni medios para dedicarlos a ello.No entiendo cómo las asociaciones de hostelería permanecen mudas ante esta sucesión de atropellos que estamos sufriendo, cuando son las primeras que debían defender los intereses del sector y afear la conducta de los dirigentes que lastran nuestro trabajo con su incompetenciaDesde aquí un guiño y mucho ánimo y agradecimiento a todas esas asesorías que se han sobrecargado de trabajo para poder gestionar los ERTE y las ayudas, y que en muchas ocasiones solo han encontrado pegas por parte de la Administración, convirtiéndolos así en otros grandes sufridores y pagadores de la incompetencia institucional que el covid ha puesto de manifiesto.