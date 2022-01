Antígenos 2.0: "¿por qué razón el resto tenemos que pagar nuestro test de antígenos?"

Yo cada día entiendo menos, y mira que lo intento, de verdad, pero cada día me hago más lío y hago más mala hostia. Ahora con tanto positivo covid resulta que no se van a hacer rastreos, ya no son importantes, vale, es una manera de ir normalizando un poco la situación. Pero resulta que antígenos tampoco se hacen a no ser que seas de riesgo, la idea es que te lo hagas tú, pagándolo claro. Puedo entender que los centros de salud están saturados, os lo compro, vamos a intentar bajar el número de atenciones solo mirando a los de riesgo, pero ¿por qué razón el resto tenemos que pagar nuestro test de antígenos? Además que no son nada baratos, vas al centro de salud (digo vas sí, porque que te cojan el teléfono es imposible), dices que quieres que te hagan porque el de casa te ha dado negativo y te contestan que ellos no te van a hacer, que te hagas otro en dos o tres días, pagándolo de nuevo claro. A mí ya esto me pone de mal genio, porque si el tema es no saturar, ¿por qué no nos dan los test gratis? En otros países ya lo hacen. Porque no sé si nos damos cuenta, pero esto tiene nombre, privatizar, así, de tapadillo encima, callandico y por la espalda. Pues no señores, yo me planto. Y me subí al carro, compre dos test de antigénos, 8,80 euros cada uno, le hice uno a mi hija porque tenía fiebre, premio, positivo. Me hice yo y negativo. Pero no voy a comprar más, que seguramente sea yo positiva en unos días, y mi marido, y mi otra hija, probablemente si es tan contagioso como dicen el omicron ese, pero no pienso comprar más test, no voy a entrar en la rueda, no me da la gana, si tan importante es que yo sea positivo o no que me lo hagan en el sistema de salud pública, que para eso pago mis impuestos todos los meses. A mí me da que esta pandemia está viniendo genial a los gobernantes, genial para cargarse un sistema de salud público cada día más desgastado, y casi entro en el juego, pero conmigo, señores, no cuenten.