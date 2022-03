Hipocresía

"No he conocido nunca a nadie a quien domine el sentimiento moral que no sea cruel, despiadado, estúpido y totalmente desprovisto del más mínimo sentimiento humanitario" (Oscar Wilde).Cuando la mierda nos llega hasta las cejas y nos ponen en la tesitura de elegir entre lo malo y lo peor, por desgracia sin reflexión ninguna, damos por sentado los mantras de los tartufos de todo pelo que solo arriman el ascua a su sardina.Vuestra falsa solidaridad repugna hasta la náusea. Nadie se acuerda de todas las guerras que cada día se libran en todas partes, nadie se acuerda de los miles de niños que mueren con la boca partida de sabañón y hambre. No diré que os desprecio porque soy de la misma jauría y porque hasta en el más nauseabundo basurero de vez en cuando crecen flores. Pensar por vosotros mismos. No os prometo el cielo pero estoy seguro que el mundo será diferente. Si a la guerra contra los que hacen la guerra.