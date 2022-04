Agradecimientos y queja

El 8 de enero me ingresaron y operaron de urgencia de un tumor en la médula. Desde ese día y hasta el 21 de marzo, he estado ingresada en las unidades de Cirugía y Oncología del Hospital de Navarra y posteriormente en el Hospital San Juan de Dios. Quisiera agradecer a todo el personal el buen trato recibido: personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermer@s, médic@s, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, y en especial a Virginia, psicóloga de San Juan de Dios.Por desgracia siempre hay un pero, esta vez mi queja es para el servicio de Psicología del Hospital de Navarra. El 10 de enero solicité ayuda psicológica y hasta el 14 no vino nadie. Después de estar cinco minutos ese día y volver siete días más tarde no me solucionaron nada. Sin embargo, cuando en San Juan de Dios solicité ayuda, vino ese mismo día con resultados muy positivos.