SOS peatones

quisiera hacer varias preguntas a los alcaldes o a quien corresponda de la Comarca de Pamplona y, en especial, a Maya, alcalde de dicha ciudad. ¿Los ciudadanos de a pie debemos de llevar casco y petos amarillos cuando vamos caminando por la acera? Cuando salimos del portal, ¿qué debemos hacer por si viene algún vehículo eléctrico, bicicletas, etc, al salir a la calle? ¿Y al girar en cualquier esquina? ¿Y al salir de algún comercio? ¿Y al cruzar un paso de cebra? ¿Quién ha visto cruzar un paso de cebra con una bici o patinete eléctrico bajado y en la mano? Tengo entendido que hace un tiempo sacaron unas normas sobre todos estos tipos de vehículos. ¿Qué control hay sobre ellos? ¿Hay controles de velocidad, también sobre todo en zonas que se limita a 10 km/hora, como por ejemplo el paseo del Arga en todo su recorrido? Hay verdaderas contrarreloj. Hay control sobre los automóviles y, ¿por qué no sobre las bicicletas y patines eléctricos? ¿Se han parado a pensar en los peligros que corremos al ser invadidos en nuestro espacio de seguridad? Y encima a velocidades que dan miedo. Tanto personas jóvenes como gente mayor o niños. Yo he sufrido varios percances y he visto bastantes más, y estos percances cada vez van a ir a más y más.

No estoy en contra del uso de estos vehículos, al contrario, de lo que sí estoy en contra es de que no se respeten las aceras, que son zonas exclusivas para peatones, y vayan por donde les obligan a ir las normas de circulación. Alguno me ha llegado a decir que ellos también son peatones.

Hace años se prohibió fumar dentro de los bares y demás sitios cerrados y se hizo cumplir tajantemente la normativa. Así como muchas otras cosas más que se nos han ido imponiendo a todos los ciudadanos. ¿Por qué esto no se controla y se hace cumplir la ley que les obliga a bajar de las aceras a todo este tipo de vehículos para evitar accidentes? ¿Quién tiene la culpa, el que no cumple o el que no hace cumplir? Porque esto es también seguridad vial.

Hay sitios con carriles para bicicletas como, por ejemplo, la bajada por Alemanes desde la iglesia de Capuchinos, que la mayoría de estos vehículos no utilizan, aprovechándose de las aceras y bajando a gran velocidad. ¿Ya tenía controlado el Sr. Maya ese trozo, además de otros muchos parecidos?

¿Hasta cuándo vamos a estar teniendo miedo e inseguridad donde más seguros nos tendríamos que sentir?

No hay señales de prohibición, ni vigilancia, ni concienciación con este tema. Hay una dejadez absoluta sobre un tema que estamos padeciendo los ciudadanos de a pie cada día, y no solo en Pamplona, sino por toda la Comarca, y esto va a mucho más. Por lo que, en mi nombre y en el de todas las miles de personas que caminamos a diario tanto por las aceras, parques, o paseos, necesitamos respuestas y ver que se hace algo por nuestra seguridad; pues en caso de cualquier accidente o percance, tanto tendrá la culpa el que no cumple como el que no hace cumplir.

Señores alcaldes o a quien corresponda. Los peatones también queremos seguridad vial. l

