El camarote de los Hermanos Marx

Llevo años escuchando a muchísima gente maldecir por la Navidad. Que si son unas fiestas ñoñas y cursis, que si son unas fiestas excesivamente consumistas pensadas para atracarnos la cartera, que si llevamos un mes lleno de interminables comilonas, exceso tras exceso y en definitiva, unas fiestas donde la familia, que te toca y no se elige, con su omnipresencia te llega a asfixiar, que si en Nochevieja brota una camaradería y felicidad más falsas que las pesetas de chocolate, etc. y así, suma y sigue, toda una ristra de motivos para justificar por qué se aborrece la Navidad.

Este año, por el contrario, esos mismos que se mofaban y hacían gala de pasar olímpicamente de la Navidad, son los mismos que nos bombardean, por tierra, mar y aire, con lamentos, mensajes negativos y críticas por la falta, impuesta por Decreto-Ley, de todos aquellos ingredientes navideños que decían odiar. Al parecer, las críticas a la Navidad que vertían hasta ahora no eran más que un pose de modernismo, liberalismo familiar, aderezado con notas de anti-consumismo y pseudo-agnosticismo para camuflarse en lo que ellos tildaban de borreguil mayoría y así hacernos creer que ellos eran mejores personas por no dejarse adoctrinar por las fuerzas que nos manejan (la Iglesia, el Gobierno, el IBEX, €).

Hablando de poses, me ha llamado la atención la variable actitud del ministro, Luis Planas, que en una visita a la Comunidad Valenciana anunció que la aplicación de la nueva PAC en el Estado tendría un innegable acento mediterráneo al dispensar la atención hasta ahora negada a los subsectores productivos como la huerta, fruta, vid, etc. y que se tendría muy en cuenta la agricultura a tiempo parcial, así como un sencillo pero efectivo régimen de pequeños productores. La noticia, como no podía ser de otra forma, halagó los oídos de los allá presentes y de la gente de dicha zona que abarca tanto el arco mediterráneo como a otras amplias zonas del Estado, pero paralelamente, desató el pánico en otras zonas productivas centradas en el cereal y en la ganadería.

Don Luis, que político es un rato, captó la inquietud de estos sectores y raudo y veloz, preparó la maleta y se subió a tierras asturianas, con la excusa de visitar una cooperativa láctea y allí, abandonó el pose mediterráneo y con una de sus mejores sonrisas, muy digno él, adoptó el pose cantábrico que requería la ocasión y lanzó un mensaje, cómo no, sobre el enfoque cantábrico y ganadero de la nueva reforma. Donde dije huerta, fruta y vid digo vacas y montaña y así, tan ricamente, me vuelvo a la capital de reino más feliz que una perdiz tras decir al auditorio, sea el que sea, exactamente, lo que querían escuchar. Aconsejo, por otra parte, al responsable de su agenda que no le programe ninguna visita más, no vaya a ser que, con tanta pose, acabe con la cintura maltrecha.

La cuadratura del círculo debió ser una expresión que alguien inventó para situaciones como la que actualmente vive el sector primario de la piel del toro (con permiso de los animalistas) porque si, aun sabiendo que el monto total de fondos para la nueva PAC van a ser aproximadamente un 10% menos, decimos que vamos a dispensar un trato inmejorable al régimen de pequeños agricultores, a los agricultores a tiempo parcial, pluriactivos o mixtos como usted prefiera, a la agricultura profesional y familiar, a la empresarial que genera empleo a mansalva y si además de los actuales subsectores productivos como los cultivos extensivos en su más amplia dimensión y los subsectores ganaderos, salvo los granívoros, abrimos la puerta a la integración de la huerta, fruta, viña, dehesas, etc., como comprenderá, las oficinas comarcales agrarias se asemejarán más al camarote de los Hermanos Marx que a una oficina. Todos entran en el camarote y adquieren la condición de beneficiario de la PAC pero, por la contra, nadie o casi nadie, sale expulsado.

Pues bien, como le decía, la cuadratura del círculo es cómo satisfacer a todos sin enfadar a nadie, pero, como usted y yo sabemos, eso es, prácticamente, imposible y mucho me temo que el tiro de la escopeta nacional salga por la culata y así nos podemos encontrar que todos, sin excepción, queden insatisfechos y enfadados. Los primeros, porque las migajas que se podrán repartir no van a cumplir las expectativas creadas, tanto por uno mismo como por las autoridades gubernamentales, y en los segundos, enfadados, porque la rebaja de lo que hasta ahora percibía, por reducida que sea según el que aplica el tijeretazo, le va a dejar en carne viva puesto que en muchos sectores productivos el apoyo comunitario es vital para asegurar su viabilidad y porque sin ese apoyo, algunos subsectores, entran directamente en números rojos.

Como le decía, vaticino que la Oficina Comarcal Agraria (OCA) correspondiente, se transformará en el camarote de los Hermanos Marx donde entra todo Dios por su puerta prometiéndoselas muy felices, pero saldrá, por la ventana, defraudado y escaldado.

En fin, termino, como miembro de la mayoría borreguil y adoctrinadas por las fuerzas del lado oscuro, les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo y si piensan que ha sido un año horroroso, no se olviden de Murphy que decía aquello de "todo es susceptible de empeorar".