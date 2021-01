Axioma muy sencillo

No entiendo qué parte del axioma La mayoría de la sociedad cumple las recomendaciones y normas pero basta una minoría para poner en peligro a todos los demás no se entiende. Cuando Simón dice algo similar a esto y se le echan encima –y eso que Simón ha cometido muchos errores de bulto– no está diciendo sino la verdad más absoluta, porque se insistió claramente en el hecho de que poder hacer algo no obligaba a hacerlo, poder juntarse 6 no obligaba a hacerlo, poder consumir en interiores horas sin protección no obliga a hacerlo. Se puede echar en cara que no se decretase el cierre total de todo para Navidad y hasta la prohibición de las fiestas, lo que ustedes quieran, pero estamos en una sociedad adulta y es hora –hace mucho– de que seamos conscientes de lo que sucede. Y aunque lo sean el 90% de los ciudadanos, basta un porcentaje pequeño o incluso mínimo para que las chispas se conviertan en llamas. Aquí estamos con un 30% más de casos que la semana pasada y la pasada con un 40% más que la anterior. Por fortuna, la situación hospitalaria es de las más bajas de España y por ahora no se nota en los ingresos. Creo, por tanto, que hay cierto margen de unos pocos días para valorar si hay que meter la tijera más o menos. Ojalá no, ojalá la subida se estanque y podamos convivir con esto lo más libremente posible, pero no hay nada de incierto ni de malo en señalar que un porcentaje de la población se pasa esto por el forro de los cojones y que somos una sociedad en su mayor parte sensata y solidaria pero con un número más que suficiente de personal que no está dispuesto a perderse una. Y este virus es perfecto para circular por sociedades así. Se me ponen lo pelos como escarpias recordando los horarios de salidas que teníamos en mayo. ¿Recuerdan todo aquello de hasta las 8 unos, de 8 a 10 otros, de 10 a 12, etc? Hostia, hay gente que parece que quiere eso de nuevo.