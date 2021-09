Escudo insuficiente

Casi 2 de cada 10 personas, unas 15 de cada 100, de entre 40 y 49 años en Navarra no se han animado aún a vacunarse contra el coronavirus. El coronavirus lo han podido introducir en el planeta los chinos, los murciélagos, la CIA, la CEOE o la Cámara de Comercio, a saber con qué oscuros intereses, pero a no ser que nos estén mintiendo también todas las instituciones médicas, hospitales, centros de salud y UCIS del planeta parece claro que una vez que lo pillas tienes a partir de cierta edad un concreto riesgo llamémosle equis de pasarte unos días en un hospital con oxígeno y si tienes algo de más mala suerte aún pues en una UCI con un buen agujero en la tráquea y luego no se sabe muy bien qué secuelas bastante largas o vaya usted a saber. No hay muchas cuestiones cuando tienes entre 40 y 49 años que te puedan llevar a tener que vivir una experiencia así, de modo que supongo que las razones de estas casi 20.000 personas tienen que ser lo suficientemente sólidas y potentes como para no querer apoyarse en un aliado que te ayude casi al 100% a no pasar por ese trance. Tampoco hace falta ser defensor de las farmacéuticas para ponerse la vacuna, imagino que basta con ser defensor de tu propia salud. Claro, si el problema entonces es que crees que la vacuna tiene más riesgos para tu salud que el covid entonces hay poco que hacer, porque el miedo a lo desconocido es un asunto insondable y eso no hay mucha manera de moverlo desde fuera, sino más bien es un tema interno de cada cual. Personalmente, confío en que algunas de estas personas se animen, viendo que a los demás no nos ha pasado nada, y que pasen a engrosar esa pantalla de protección que confiemos en que día tras día tenga más integrantes y una mayor capacidad de hacer de escudo ante una posible mayor transmisibilidad o nuevas variantes. Esto ya se ve que es una batalla larga y para subirse al carro aún hay tiempo.