Aún hay clases, muchas

A los colegios concertados que en Navarra segregaban hasta ahora por sexo –clases solo de niñas y clases solo de niños– y a los que se les iba a retirar el concierto si no cumplían con los preceptos de la nueva legislación de dejar de segregar por sexo no se les ha retirado el concierto y siguen segregando por sexo. El Departamento de Educación se agarra a no sé qué argumento de que hay que ir introduciendo los cambios sin que afecten a los que ya habían iniciado su etapa académica de una manera, los colegios aceptan y promueven eso y así las cosas quienes el año pasado empezaron 1º de Primaria en una clase solo de chicas acabarán 6º de Primaria en 2026 en una clase solo de chicas. Y así todos los cursos de Primaria que ya habían iniciado el recorrido académico con sus aulas segregadas. Así por tanto, este año solo mezclarán chicas y chicos en 1º de Primaria, en 2022-2023 en 1º y 2º, en 2023-24 de 1º a 3º, en 2024-25 de 1º a 4, en 2025-26 de 1º a 5º y en 2026-27 ya en todos los cursos. A esto le llamo yo rebajar del listón de una ley a ras de suelo para que quien quiera se la salte por donde le dé la gana. No sé, entendería que las niñas y niños se tuviesen que acostumbrar a algo extraño si les metes en su clase a Miguel Bosé o un bankero que les ofrece seguros, pero no veo qué clase de disfunción mental genera o qué drama académico existe para que una clase de niñas de primero de primaria se hubiese convertido este año en una clase de niños y niñas de segundo de primaria. Es dar rango de normalidad a una anormalidad, puesto que separar a niños y niñas académicamente estará muy defendido académicamente pero humana y socialmente es una anormalidad. Pues este Gobierno de Navarra lo está permitiendo y hasta dentro de 6 años los centros no dejarán de segregar por sexo de una manera total y efectiva. A algunos siempre les ponen los aros más anchos. O ni aros siquiera.