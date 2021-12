La dichosa comparación

Sigo leyendo con asombro a personas que comparan los números de la gripe con los números del coronavirus, con una total falta no ya de comprensión lectora mínima a nivel numérico o estadístico sino también a nivel social. La gripe todas las temporadas hasta hace dos –desde hace dos campañas esta casi desaparecida– afectaba más o menos a entre un 3 y 10% de la población, en mayor o menor medida. Y, a pesar de la vacunación, era capaz de llevar personas al hospital, a la UCI y suponer la muerte de bastantes. Esto, recordemos, en un contexto de cero precaución, nadie con mascarillas, ancianos y mayores en contacto casi total con el resto de edades, etc, etc. Y era una situación claramente estacional, con enero y febrero como picos máximos y diciembre y marzo de inicio y final más o menos leve. Bien. El coronavirus no es por ahora estacional, ya que ha pegado en marzo, abril, julio, octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo de nuevo, etc, etc, etc. Dispongo de los datos de Navarra a nivel de gripe y en la última campaña fueron 15.000 casos, 400 y pico ingresos en hospital, 32 en UCI y 17 fallecimientos. El Covid lleva 105.000 casos oficiales en dos campañas o años naturales, 6.000 ingresos, 640 en UCI y 1.300 fallecidos. Y en País Vasco la relación Gripe-Covid será tres cuartos de lo mismo, con cifras lógicamente mayores al ser tres veces más población. Quien quiera no tiene más que comparar números. Y eso teniendo en cuenta que las cifras del Covid son –salvo en la 1ª ola– con muchas restricciones, mascarillas, lavado de manos, etc, etc y con los mayores casi aislados y sin hacer apenas vida social. ¿Cómo serían las olas de Covid con los mayores y toda la sociedad actuando como actuábamos antes de la pandemia? Aún mucho más incomparables con la gripe de lo que son ahora, que ya se ve que son incomparables. Pues nada, hay gente -no poca- que sigue empecinada.