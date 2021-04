Yamaguchi, o sea

A ver, o sea, lo de Yamaguchi no es que sea técnicamente un botellón, ¿sabes? es más, ¿cómo te diría yo? como quedar después del drunch para tomar una copa con unos amigos y socializar, ¿sabes?, para hablar de las cosas de la uni, de lo que hacemos en el gym, de los viajes que vamos a hacer a sitios cool y de las tendencias de los outfits de este verano, y así ¿sabes? porque estamos ya superaburridos con este tema del covid. ¿Por qué nos va a disolver la Policía como si fuéramos de la kale borroka esa? Si no queremos más que pasar un ratito a gusto con gente guapa, ir de fiesta€ Y es que está todo cerrado y a las nueve, o sea, no te puedes tomar nada ni en una terraza. Yo ya sé que en otras zonas de la ciudad hay jóvenes que protestan porque la Policía les riñe, incluso con muy malos modos, por estar en la calle bebiendo, y que incluso les hacen que sus perros les huelan para ver si tienen drogas o así. Pero yo lo que les digo es que no sean tontos, y que se vengan a Yamaguchi porque aquí la Policía no nos molesta e incluso nos tratan bien porque somos personas normales, como dice nuestro alcalde, y les diría también que vengan además en grupos grandes, porque así como que imponemos más ¿no? y los policías al ver tanta gente pues como que no quieren que empecemos a chillar y a molestar a los vecinos y así.

Y lo de la variante británica pues sí es un fastidio, pero yo ya estoy agotada y necesito recuperar mi libertad y mi vida. No quiero más pensamientos negativos ni tristes. Además mi abuelita ya está vacunada, así que ya no será para tanto ¿no? No sé por qué no abren ya como en Madrid, qué fastidio.

*Drunch: dinner + lunch: forma pija de denominar la merienda-cena de toda la vida.