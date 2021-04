EH Bildu Pamplona denuncia "la diferencia de trato policial" a jóvenes según el barrio de procedencia

El Grupo Municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento llevará mañana al Pleno una pregunta reclamando que el tripartito de derechas explique el porqué de la diferencia de trato respecto a las actuaciones policiales frente a los "botellones" en los diferentes barrios.

"Es inadmisible que, a los jóvenes de la Txantrea, de Arrotxapea o de Mendillorri, se les persiga, se les multe y se les detenga sin importar si eso genera o no altercados, mientras a otros como los que hacen botellón en Yamaguchi, se les permitan los mismos comportamientos con la excusa de no alterar el orden público", sostiene la coalición. "El alcalde, Enrique Maya, debe dar una explicación con urgencia frente a esta evidente diferencia de trato", añade EH Bildu que aclara que, según su punto de vista, "la búsqueda de alternativas de ocio para la juventud es la solución a estos problemas y no, desde luego, la represión policial".

"Qué a unos jóvenes, por ser de barrios en los que Navarra Suma no obtiene buenos resultados electorales, se les vapulee, se les persiga y se les criminalice, mientras a otros, de barrios en los que gana la derecha, se les permitan los mismos comportamientos haciendo la vista gorda, revela una vez más la política sectaria y clasista con la que Navarra Suma está gobernando esta ciudad", denuncia la coalición abertzale. "Esa forma de gobernar deja claro que para la derecha existen barrios (y personas) de primera y barrios (y personas) de segunda, en función de los resultados electorales que obtengan, circunstancia que se refleja en el diferente trato policial que les da", añade EH Bildu.

Para la coalición esta circunstancia es "muy grave", pero "aún más grave es el abandono en el que Navarra Suma tiene a la juventud de esta ciudad a quienes no se les ofrece ni una sola alternativa o espacio de ocio que les permita sobrellevar las limitaciones de actividad que impone la lucha contra la pandemia". Al respecto la formación abertzale denuncia que el equipo de gobierno "ni siquiera ha llevado este debate al orden del día de la comisión Covid". Desde EH Bildu se apuesta por trabajar en la línea de "crear en cada barrio espacios de ocio seguros en las que se puedan organizar actividades culturales, sociales o deportivas respetando las medidas sanitarias".