Díaz Ayuso ha ganado las elecciones duplicando sus resultados anteriores. El doble de personas que en los últimos comicios ha sido capaz de votar a una loca que se cree que vive en Fraggel Rock. Ayuso multiplica por dos y arrasa al conseguir aglutinar el descontento con la gestión de Sánchez y el agotamiento de la pandemia cristalizándolos en la imagen refrescante de una cerveza recién tirada.

Las albóndigas que hemos tomado de segundo estaban secas. No había quien se comiera esas bolas de cemento sin huevo, leche ni ningún tipo de líquido en la argamasa. Lanzas una de esas pelotas al camarero por la espalda y la contractura le sale a 300 euros de fisio.

La etiqueta del vaquero indica una talla menos que la tuya. He visto cañas de lomo con la tripa más suelta. A los quince minutos de sentarte la falta de oxígeno te va a hacer creer que el informático que viene a ver qué es Steve Jobs.

Hechos y opiniones. Necesario saber diferenciarlos. No digo ya los periodistas, la población en general, y más en concreto, la que se encuentra en una edad clave para formarse como persona, ir amueblando el espacio mullido que cobijamos dentro del cráneo y regando el espíritu crítico. Esta obviedad la ha puesto de manifiesto el análisis recién presentado por la OCDE y basado en el informe PISA de hace tres años. ¿Qué cuenta? Que los estudiantes españoles de 15 años están por debajo de la media europea en habilidades para manejarse con eficacia en contenidos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus institutos no han recibido formación suficiente para saber reconocer si una información es fiable o no. La importancia de la fuente. Esto es así para el 54%. En Canadá, EEUU, Dinamarca y Australia "sólo" para el 30%. Respecto a la capacidad de distinguir entre hechos y opiniones, 6 de cada 10 aseguran no tenerla. Fuerte. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Aseguran que en el curso 2022-23 el currículo tendrá menos contenido para memorizar y más actividades para desarrollar habilidades superiores como el pensamiento crítico. A ver ese tránsito de intención a hecho.