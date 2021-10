El premio de un millón de euros

Si el Premio Planeta de literatura siempre ha sido un premio de otro planeta, por cómo se desarrolla y por la alta dotación con la que cuenta, desde hoy lo es todavía mas, ya que quien esta noche se haga con el galardón mejor dotado de las letras recibirá nada menos que un millón de euros. Esa es la noticia sorpresa que los responsables de la editorial anunciaron ayer en la tradicional rueda de prensa previa a la ceremonia, que hoy cumple nada menos que 70 años. Una edición especial que la editorial catalana no ha querido dejar pasar. Y es que un millón de euros por una novela lo convierte en el mejor pagado de todos los premios actuales, por encima del Nobel. Da vértigo y todo, y más viendo la lista de ganadores y finalistas de estos 70 años, donde abundan más los rostros populares que las buenas plumas, el marketing más que la literatura. Porque si de algo saben en este galardón es de comercializar aquello que premian y ese supongo que es el atractivo principal para los escritores que en esta edición han superado los 600, también alguno de Navarra. Porque es un secreto a voces que el fallo no se decide esta noche por mucha quiniela y cena de gala. Pero este y todos los premios son siempre un aliciente. Sentirte reconocido, valorado por un trabajo de creación es una recompensa clara que al mismo tiempo abre puertas y permite continuar con nuevos proyectos. No todos los galardones son iguales y desde luego que el Planeta no se parece a ningún otro, en lo bueno y en lo no tan bueno. Pero lo mejor de la sorprendente noticia del millón de euros es que según los responsables de la editorial este aumento se debe al buen momento que atraviesa el sector del libro. A que leemos más y mejor, a que la pandemia si algo bueno nos ha traído es que nos ha permitido recuperar el gusto por la lectura, perdernos en universos posibles creados a través de la palabra. Da una cierta esperanza escuchar que el de este año es un balance "tremendamente positivo" del sector del libro tras año y medio de pandemia. Se ha vendido un 30% más que en 2020 y sobre todo se han buscado libros como evasión de la realidad, algo normal en los tiempos que hemos vivido. Asi que no sé si el título que esta noche conseguirá ese millón de euros los valdrá por su calidad, pero seguro que acaba llegando a miles de lectores y lectoras, y eso sí que es un premio.

