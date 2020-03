Mal perder en Estella

El Parlamento de Navarra celebró ayer un pleno presencial. Asistieron 10 de los 50 parlamentarios, tres miembros del Gobierno y la letrada mayor. De estos 10, dos son de Navarra Suma, que contó con su portavoz y el secretario primero de la Mesa. Varios de los parlamentarios se desplazaron desde distintos municipios de la geografía foral y ni una sola voz se alzó en contra de su convocatoria por razones sanitarias. El Congreso de los Diputados celebró el miércoles un pleno presencial. Como en la Cámara foral, en el hemiciclo madrileño se extremaron las recomendaciones sanitarias y la mayoría de sus participantes tuvieron que trasladarse centenares de kilómetros para comparecer en la Cámara Baja. Entre los 43 asistentes estuvo el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas. Nadie alzó la voz en contra de su convocatoria. El Ayuntamiento de Estella celebró el martes un pleno presencial. La intención del secretario municipal era que se desarrollara por videoconferencia, pero no fue posible. Principalmente porque Navarra Suma fue el único grupo que se negó a probar el sistema puesto a disposición de los 17 concejales para realizarlo por vía telemática. Para más inri, tras abortar esta posibilidad, los representantes de la coalición de derechas optaron por hacer dejación de funciones y no acudir a una sesión tan importante como lo es una moción de censura que provocó un vuelco en la Alcaldía de esa ciudad. En un ejercicio de cinismo y mal perder, Navarra Suma consideró que celebrar este pleno, que apenas duró 10 minutos y en el que se adoptaron todas las precauciones debidas como después lo hicieron en el Parlamento y el Congreso, fue "una grave irresponsabilidad" que puso "en riesgo la salud de corporativos y empleados municipales". En este doble rasero de la derecha llama la atención que no haya dedicado ni un segundo a la autocrítica y a analizar por qué durante casi un año al frente del Ayuntamiento de Estella no ha conseguido tejer alianza alguna con el resto de fuerzas para haber conseguido la mayoría que sí ha armado la oposición.