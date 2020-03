Gorka A. Izurzu Zabalza

Este artículo no es para Decirte que te quedes en casa, supongo que estas harto de escuchar esto, tampoco trata de nada que ya desconozcas, no es ningún invento, ni ninguna historia que haya sucedido en Wuhan. Trata de aquí y ahora. Y es que el otro día en la calma y en el silencio de las noches de cuarentena, jugando a identificar los sonidos de la calle, pude llegar hasta mis oídos un sonido muy familiar, que ya todos conocemos de sobra, el mismo que todos los días, llueva o haga sol llega hasta nuestras ventanas. Sí, era El Camión de la Basura. Y es que en estos tiempos, escuchar un camión es todo un evento, a más de uno nos eriza la piel oír algo u alguien por la calle y entonces pues salí a verlo. Ahí estaba, con su hábito centenario de monstruo-animal, vaciando en sus entrañas todo aquello que la gente, ya no quiere, no necesita o se ha aburrido de ver por casa. El todo lo agradece, lo ingiere, lo regurgita y con un pitido acompasado con el sonido del acelerador sigue su ruta diaria en busca de más alimento.

¿Y a donde irá a parar todo esta basura que ya nadie soporta mirar? Da igual, en la televisión, después del religioso aplauso de las 8pm, en el padre nuestro de todos los telediarios nadie habla ya de ello. Parece olvidarse, y mientras todos seguimos en casa recluidos con mayor o peor voluntad, hay muchos que siguen trabajando para que después de todo esta ciudad no acabe hecha un auténtico estercolero.

Y es que resulta, según dicen por ahí, que en un año cada Navarro generamos un total de 426 kg de desechos domiciliarios y comerciales al año; es decir, 1,17kg residuo/habitante/día. En fin, mucho me parece, pero bueno, eso dicen las estadísticas, las mismas que afirman que cerca del 40% es materia orgánica fácilmente compostable, y que a pesar del esfuerzo de tantas personas y de contar con un contenedor a pie de casa para su correcta gestión, pues resulta que en muchos casos o no queremos o nos cuesta hacer las cosas bien. Espera, ahora dicen que de las 274.339 toneladas de basura producidas en un año en Navarra, un 57%, es decir 157.197 toneladas fueron directamente a parar al contenedor de resto, o lo que es lo mismo, fueron directamente a ser enterradas en un Vertedero. Bueno, en algún lugar habrá que meterla digo yo! No, si en eso estamos de acuerdo.

Un día un amigo me dijo que el canon por vertido en vertedero es de 48 € /tonelada basura. Rápido hice los cálculos, 13.068.272 €. Es decir que en Navarra pagamos más de 13 millones de €uros por enterrar la basura en un agujero gigante. Y no hay formas más adecuadas o mejores para gestionarla, dicen que en Cataluña lo meten todo a un horno gigante, le dan fuego y con eso dan luz a un barrio entero y pagan la mitad por deshacerse de ella. Ya, pero eso libera muchas dioxinas, fulanos y no sé qué más al viento, y que sumado a los pocos días de sol que tenemos, pues una fábrica que haga más humo, no sé yo. Le pregunte a un crio, y me dijo que enviarla al espacio sería la mejor opción, después ya cuando los marcianos vengan a devolvérnosla vamos y les ocupamos su planeta. NO sé, hay que pensar algo, ya casi se nos va a ocurrir€. Tampoco todo es malo, en 4 años hemos conseguido reducir un 6% lo que va a parar a vertedero.

Desde Europa ahora nos mandan que debamos comenzar a reciclar y recuperar más del 75% de los residuos que generamos en cosa de 4 años, ahora recuperamos por ahí del 38%, y somos los que mejor lo hacemos en todo el estado. Pobres Españoles, que mal nos va ir a todos. Y es que echar la basura no es cualquiera quien puede echarla. Los niños son los que mejor lo saben, cada cosa en su sitio y cuanta menos basura hagamos mejor para todos. R que R, siempre la misma letanía...

Si ya queréis que hablemos a escala de continente, pues resulta que la generación de residuos es alarmante, solo en Europa se producen 392 millones de toneladas, de las cuales 1/3 se recupera. No está nada mal. Igual el pronóstico augura que la generación de residuos a nivel mundial aumentara un 70% en los próximos 30 años. ¡Cómo es posible esto! Una vez un profesor me explico, mientras la curva de crecimiento demográfica es sostenida, el crecimiento de la clase consumidora de recursos y devoradora de servicios crece a un ritmo vertiginoso, llegando a duplicarse cada 4 años. Definitivamente este mundo se va para el garete!!!

Bueno, tal vez con esto del Virus, hasta se nos olvide un poco. Ahora, el asunto sigue ahí, porque mientras se nos está prohibiendo hasta el derecho a respirar, resulta que lo único que nos permiten es salir a comprar, es decir ir al supermercado y llegar a casa generar más residuos. Parece que el camino hacia este agujero es cuesta abajo y ofrece un sinfín de facilidades, y mientras tanto nosotros vamos directos al hoyo. ¡Faltaría más! Para eso somos "Consumidores" de un país "libre" y "democrático". No sé, yo ya con todo esto, hasta el hambre, se me ha quitado; te digo más, hasta las ganas de ir comprar nada.

Y es que como dice un amigo, un país que ha vendido sus servicios públicos y que no ha sabido organizarse para salir a la calle para defenderlos, que puedes esperar que salga ahora a denunciar lo desmedido de ciertas actuaciones policiales ante tanta injusta restricción impuesta. No sé, tal vez tenga razón y no valga la pena decir nada. De todos modos, en estos tiempos que corren, un poco más de insensatez es lo que más pega con todo. Por eso yo mejor, me guardo el tiquete. No vaya a ser que esto cambie€. Saludos y ánimo para Todas y todos !

Datos tomados del: Inventario 2017 de residuos domésticos y comerciales de Navarra. (Plan de Residuos 2017-2017)