Reflexion sobre el Convenio Económico

En las jornadas divulgativas del Convenio organizadas por el Gobierno de Navarra y la Cámara de Comptos, el entonces Consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, dijo: "sí quiero señalar una grave amenaza que se cierne sobre la Hacienda Foral. El texto vigente del Convenio prescribe que en cualquier caso, se consideraran como cargas no asumidas por la Comunidad Foral.....los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. La disposición quizás tuvo razón de ser en el escenario financiero de 1990 pero la devastadora política financiera del Estado de los últimos doce años, que han llevado a la deuda pública a cifras superiores al PIB, hacen que el importe de intereses y cuotas de amortización adquiera un enorme peso en el cálculo de la aportación hasta hacerla insostenible e injustificada desde la lógica del Convenio".

En las mismas jornadas, la Directora del Servicio Maite Dominguez dice que el Convenio en el art.54 -c), considera cargas no asumidas por Navarra los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. A las cargas no asumidas se le aplica el 1,6 % y obtenemos la Aportación integra de Navarra tiene que pagar al Estado.

De la aportación íntegra ( alrededor de 500 millones ) el 28,7 % corresponden a intereses de la Deuda del Estado ( unos 143,5 millones ).

¿Por qué el tema es preocupante de cara al futuro? Podemos decir a grosso modo que los costos medios de financiación de la deuda pública son el 2 %. Hoy en día incluso el Estado puede financiarse en parte a tipos de interes negativos, situación anómala que no se sabe cuanto durará y que el análisis financiero ortodoxo no entiende.

Por otro lado, mientra haya déficit, la deuda aumenta al financiarlo y por tanto no hay reducción neta de su saldo. ¿Y si un día empieza a reducirse ese saldo con amortizaciones de las que Navarra debe pagar el 1,6 % ? Hoy en día solo pagamos el 1,6 % de los intereses de toda la Deuda.

Anallicemos el art 54 del Convenio (Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral) en su apartado c) ( Los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado ). El Estado, como cualquier institución, puede tener déficit. Este se financia emitiendo deuda. La acumulación de esta a lo largo de los años genera el saldo actual.

Navarra por su autonomía se administra y financia gran parte de sus servicios, quedando otros ( cargas no asumidas ) que los suministra el Estado. En el Convenio está acordado que de estos últimos, Navarra pague el 1,6 %, lo que constituye el Cupo o aportación Integra.

¿ Es justo y matemáticamente aceptable que Navarra pague el 1,6 % de los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado ? Lo justo, matemática y contablemente aceptable es que Navarra pague los intereses y cuotas de amortización de la deuda del Estado que ha contribuido a generar, no de toda. Y eso se deberá recoger en el Convenio para lo que habrá que negociar una nueva redacción del art. 54-c).

La explicación justificativa de esta propuesta es sencilla. Año tras año, Navarra consume servicios que los presta el Estado ( cargas no asumidas ). Esto es parte del gasto del Estado que genera la deuda. De la parte generada por el gasto de las cargas no asumidas es de la que se debería pagar los intereses y las cuotas de amortización.

El art. 54-c) podría quedar redactado: "Los intereses y cuotas de amortización de las Deudas dle Estado a las que Navarra ha contribuido a generar por sus cargas no asumidas.

Haciendo una estimación de brocha gorda, le correspondería pagar aproximadamente un 20 % de lo que paga ahora, es decir, unos 28,7 millones en lugar de los 143,5 millones actuales.