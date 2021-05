Viajar con pasaporte covid

El Parlamento Europeo y el Consejo (los estados miembros) llegaron ayer a un acuerdo para lanzar el certificado sanitario europeo que pretende facilitar los viajes dentro de la UE este verano a pesar de la pandemia. Tener puesta la vacuna, presentar una PCR negativa reciente o tener anticuerpos servirán para moverse libremente entre los países. Quedan algunas dudas puesto que no libra al viajero de cumplir otras medidas al llegar su destino, como tener que cumplir una cuarentena o hacerse un nuevo test PCR pero en principio hay un compromiso de los Estados de abstenerse a la hora de imponer este tipo de limitaciones. Será a partir de julio y se habla de cien millones para costear los test. Nuestro departamento de Salud cree que en Navarra la inmunidad de grupo se logrará en la primera quincena de agosto. Es decir, que el que no llegue a tiempo al pinchazo no podrá viajar a las Landas, a Londres o a Roma si se coge el virus. Ni ahora ni luego. Como también puede ocurrir que profesiones esenciales o personas mayores se descuiden y se contagien aunque estén inmunizados con lo que tampoco podrían moverse por la UE. Hablamos de Europa pero ahora que se ha abierto el cierre entre comunidades habrá quien también mire con lupa la edad del turista de otras provincias. A los mayores les van a poner un mantel de oro a este paso. Vayan a donde vayan.