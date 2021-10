Sanfermines: cuestión de calidad, no de cantidad

Maya dice que su equipo de gobierno está estudiando alargar tres días más, hasta el 17 de julio, los Sanfermines de 2022 tras dos años cancelados por la pandemia. A mí me parece muy de pueblo alargar las fiestas para coger, en este caso, el segundo fin de semana. Las Fiestas con mayúsculas de Pamplona tienen un comienzo y un final que es sagrado (6 y 14, inviolables), y su elaboración forma parte de un largo proceso de planificación sometido al refrendo y participación de grupos políticos, instituciones y colectivos a través de la Mesa de los Sanfermines. Mejor hablar del modelo de fiestas que se quiere (la oportunidad que supone este año para repensar contenidos), calidad señor alcalde no cantidad. Hacer guiños a bares o a empresarios del mundo taurino no pasa de ser una ocurrencia y no precisamente para compensar el tiempo perdido más parece una cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía sobre otros temas en los que su grupo ha demostrado poca visión e incapacidad de llegar a acuerdos como ocurre con la pasarela de Labrit, Sarasate, Caídos, el desaguisado de la hípica o implantar la zona azul en la Txantrea sin escuchar al barrio. Tampoco hubo Olentzero, Cabalgata, Carnavales ni celebramos el Privilegio de la Unión o San Saturnino, y no por ello se van a duplicar. No está pensando el alcalde, al que se le olvida que no tiene mayoría, en lo que supone desplegar doce días de fiestas entre contrataciones extras empezando por la limpieza. Ese dinero puede ir destinado a otras necesidades como rehabilitar viviendas municipales que la lista de emergencia habitacional es grande.