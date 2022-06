a Ernest Hemingway le apasionaba el boxeo. Como reportero, dejó algunas crónicas magníficas. El boxeador es un tipo que aparece también enmascarado en su novela Fiesta. En una noche de excesos sanfermineros –no hay página en la que los personajes no consuman alcohol en abundancia...–, el sujeto en cuestión deja fuera de combate con sendos puñetazos a dos de sus amigos. El escritor conocía las cuatro esquinas del ring pero posiblemente no sabía cuántos jugadores componen un equipo de fútbol. Osasuna, club con el que el premio Nobel compartía espacio y afectos por la Plaza del Castillo, le ha elegido como imagen para la campaña de renovación de abonos. Yo creo que se vería más cómodo con un traje de luces que con la camiseta rojilla con la que le han vestido, aunque para ambas indumentarias necesitaría una XXL. Lo mejor de esa promoción es el encabezamiento, ese ¿Ganas de fiesta? que inevitablemente te lleva a dar una respuesta inmediata aunque sea para tus adentros. El cartel está expuesto en el panel colgado junto a la entrada de la redacción y sirve de soporte para convocar la tradicional cena del periódico en San Fermín. Será porque la mirada de Hemingway en la foto tiene algo de hipnótica por lo que el número de inscritos se ha disparado; o porque, en fin, nadie quiere exponerse algún día a esa reflexión de otro de los personajes de Fiesta: "¿No has tenido nunca la impresión de que tu vida se te escurre sin que tú le saques el jugo..?". l