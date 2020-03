Al Sr. Coronavirus

¿Qué pretendes? ¿Dominarnos y hacernos ver que con el dinero en el banco y con el Jaguar en el garaje podríamos vencerte? Ahora vemos que los humanos no somos invencibles y que esto debería bastarnos para ser un poquico más humildes. Hemos visto la generosidad y solidaridad de algunas personas. Gracias. No tardaremos en ver los jardines floridos y los niños jugando en el parque. Pero para ello haremos caso a las autoridades hasta poder combatirlo. ¡Ánimo. Lo vamos a conseguir! M C. Larragueta