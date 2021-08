en Gares, hace unos días, se ha producido la "vandalización" de una patera en la que se pintó "- pateras + personas"; hecho que ha provocado un gran ruido mediático. La patera forma parte de una exposición organizada por el Gobierno de Navarra. Mientras, sin que escandalice tanto, se está "vandalizando" a personas en las fronteras, en los mares, en CIEs o, incluso, en centros de "acogida"; pero esa necropolítica, basada en la muerte y el sufrimiento de las personas, no debe tener tanto interés. Sucede a diario, sin que se produzca mucho ruido sino más bien un cómplice silencio mediático.

Las abajo firmantes, personas de Mugak Zabalduz-Nafarroa hemos participado en la Caravana Abriendo Fronteras-2021, junto con más de 350 personas de todo el Estado. Acabamos de volver de Canarias. Hemos recorrido las islas de Gran Canaria y Tenerife de la mano de las organizaciones ciudadanas de apoyo a las personas migradas, que nos han mostrado de primera mano la situación de las personas que allí llegan en cayucos. Hemos comprobado cómo familias enteras son separadas, incluso de sus hijos e hijas; son internadas en centros de "acogida"; centros ubicados muchas veces en cárceles en desuso o en campamentos que se inundan con la lluvia; centros en los que se denuncia comida insuficiente, falta de aseos, carencia de servicio sanitario; también se denuncian abusos, físicos y sexuales. Hemos estado en campamentos de plásticos en medio de bosques, donde hay quien vive meses. Hemos estado con muchas de estas personas, algunas que llevan más de nueve meses retenidas ilegalmente en esta isla cárcel, en esta isla tumba.

A nuestra llegada a casa, también nos hemos encontrado con deportaciones "en caliente" en la frontera de Irun, con gente llegada de Canarias viviendo en situación de calle en Pamplona, con un muerto más en el Bidasoa, con el suicidio de un trabajador migrante, en Azpeitia, por humillaciones y acoso laboral y recientemente con deportaciones colectivas de menores desde Ceuta. Y sabemos que todas estas vulneraciones de derechos son parte de una estrategia y un dogma de una política migratoria y de leyes como la de Extranjería, símbolos del Racismo Institucionalizado.

Como personas antirracistas y defensores de derechos civiles y humanos, no podemos permanecer calladas ante esta sinrazón, en la que escandaliza más una pintada, se haga donde se haga, que lo que denuncia. Porque la pintada denuncia a un Gobierno que trae la patera, pero no a las personas que en ella viajaban; que practica una política de acogida claramente insuficiente, con cuentagotas; que permite que, esas personas que viajaban en la patera, al llegar a nuestras ciudades, vivan en situación de calle. Un Gobierno que recorta en protección a menores y jóvenes migrados dejándoles fuera del sistema a los 18 años, incumpliendo la promesa de protección social de la que este Gobierno se abanderaba en jornadas y discursos años atrás. Recientemente hemos sabido, además, que ni siquiera van a tramitar ningún cambio legislativo desde el Estado para su regularización. Acumulamos años de desidia, abandono y maltrato institucional y no vamos a ser cómplices silenciosos. Hay que mirar qué se hace, qué no se hace, en la Unión Europa, en el Estado español; qué sucede en Canarias; pero también qué se hace aquí, en Navarra y, la verdad, es que poco se hace y, en bastantes ocasiones, mal. En definitiva, queremos que el Gobierno de Navarra traiga a las personas, no la patera; que haga realmente una política de acogida seria y eficaz.

Se ha comentado que el hecho de mostrar una patera tiene un valor pedagógico para concienciar de una realidad. Aunque cuestionable, puede que lo sea para la gente que no ha viajado en una, pero ¿qué opinan nuestros vecinos y vecinas que sí se han visto en la necesidad de viajar en ella? ¿Se les ha preguntado? ¿Qué han contestado? No hemos visto a estas personas en la inauguración de la patera-exposición.

No queremos finalizar este artículo de opinión, sin mencionar lo positivo que nos aportó esta Caravana a Canarias. Nos trajimos un mar de fuerza y solidaridad de la gente, de las organizaciones de apoyo a personas migrantes y de mucha más gente canaria. De la gente migrante nos trajimos su honestidad, su resistencia activa a un orden internacional injusto, desobedeciendo las leyes de la frontera. Uno de los lemas que juntas más coreamos fue el de "ellos vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida". Un grito que puede ser un buen resumen y un buen principio para continuar la lucha antirracista, porque no se trata sólo de solidaridad, sino del ejercicio del derecho social y político a construir proyectos de vida dignos.

Firman esta carta:Ana Lizoain Rodríguez, Antonio Chivite Martínez, Beatriz Villahizan Lagunas, Covadonga Almarcegui Elosegui, Dabid Sánchez Pérez, Eider Larripa Belzunegi, Flavia Navarrete Álvarez, Garazi Robles Vitas, Ilargi O'Connor Castañeda, Ion Erro Arbizu, Itziar Bardaji Goikoetxea, Iñigo Jurado Torvisco, Iñigo Subiza Iribarren, Javi Gorraiz Izaguirre, Javier Indurain Eseverri, Koldo Iribarren Lahoz, Koro Azkona Huércanos, Maite Ramos Fernández, Nagore Gabilondo Vidaurre, Saioa Lekunberri Galdeano, Saioa Marina Cuenca Ruiz, Santi Rabadán Jiménez, Tere Saez Barrao, Tere Sarriguren German y Yasmine Khris Maansri