pamplona - Osasuna se enfrenta al Haro en la Copa con el declarado e ineludible objetivo de pasar la eliminatoria y proseguir el camino en este torneo con nuevo formato, que se dirime hasta semifinales a partido único y, mientras haya equipos que lo permitan, en el campo del conjunto de inferior categoría.

Tras un apacible debut en el campo de un equipo de Tercera, el Lorca Deportiva, a Osasuna se le presenta un eslabón más de exigencia frente a un rival de Segunda B que, de todos modos, no debería ser problema para el paso a la siguiente ronda porque la diferencia de categoría continúa siendo apreciable. El factor sorpresa, que siempre existe en el deporte, en este caso sólo puede estar alimentado por la actitud y rendimiento del contendiente mejor. Osasuna, por lo que ha dicho el entrenador, ya está avisado y por eso ha insistido en dotarle de toda la seriedad al compromiso, como si de un partido de Liga de Primera se tratara. Las confianzas son malas consejeras y como sentenció Zabalza hace un par de décadas: "Si nos relajamos, somos muy malos".

Sin apreturas de calendario, porque la Copa ocupa una fecha tradicionalmente destinada a la Liga, Arrasate ha tenido margen de tiempo y plantilla sin trabajo suplementario para tomarse este compromiso sin factores añadidos de por medio. El entrenador de Osasuna ha convocado solo a jugadores de la primera plantilla y no han entrado en la lista los lesionados y cuatro descartes por cuestiones técnicas.

El entrenador recupera para este encuentro a dos sancionados en Vigo, Roncaglia y Mérida, y ambos apuntan a estar en el once titular. También estarán los menos habituales en la Liga -Unai García, Íñigo Pérez, Juan Villar, Rober Ibáñez o Marc Cardona- y probablemente vuelva a Nacho Vidal al equipo tras haber cumplido una semana más para ir adquiriendo la chispa que el técnico consideró que no tenía para jugar frente al Celta, hace una semana. A Estupiñán, que será baja frente al Valladolid en Liga por acumulación de amonestaciones, le tocará defender este fin de semana el lateral izquierdo. La titularidad de Juan Pérez en la portería también se da por hecha.

El entrenamiento de ayer fue sobre hierba artificial a puerta cerrada en Tajonar, y los planes del técnico no se vieron, aunque dijo que le gusta el once que va a sacar, lo que es sinónimo de hombres comprometidos y con ganas. Lo necesario para medirse a un rival, el Haro, que no tiene nada que perder.

los datos

Las bajas. No han sido citados los lesionados Raúl Navas, Rubén, Kike Barja y Toni Lato, y por decisión técnica Darko, Aridane, Brandon y Lillo.

Al banquillo. Arrasate cumple en Haro su segundo partido de sanción por lo que Bittor Alkiza estará de nuevo al frente del equipo desde el banquillo.

Hierba artificial. El partido se disputará sobre esta superficie, lo que obligó a Osasuna a ejercitarse ayer sobre ella y a los jugadores probar el calzado más apropiado.

Segundo de enero. Osasuna disputa su segundo partido de enero, tras la Copa llega la Liga a toda marcha con dos encuentros seguidos en El Sadar, Valladolid y Levante, y uno más en Villarreal. Si pasa esta eliminatoria, sumará por lo menos otro encuentro más al mes.

A partido único. La Copa de esta temporada disputa las eliminatorias a partido único hasta que se llegue a semifinales.

El calendario de la Copa

* Segunda ronda 11-12 enero

* Dieciseisavos de final 21-22-23 enero

* Octavos de final 28-29-30 enero

* Cuartos de final 4-5-6 febrero

Semifinales (ida) 11-12 febrero

Semifinales (vuelta) 3-4 marzo

Final 18 abril

* Eliminatorias a un partido