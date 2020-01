Arrasate: "¿Qué sanciones? A laSexta solo os gusta el morbo"

HUELVA. En la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Recreativo, el juicio contra la exdirectiva de Osasuna estuvo también presente para algunos de los periodistas. Arrasate fue claro en sus primeras respuestas, asegurando que "es algo que está teniendo su transcurso y nosotros estamos al margen. No es una cosa de Osasuna, es de exdirectivos. No hay que mezclar las cosas". Sin embargo, un periodista de La Sexta le insistió al técnico y le cuestionó acerca de posibles sanciones al club, a lo que Arrasate le replicó: "¿Qué sanciones? ¿Eres de La Sexta, no? Es que solo os gusta el morbo. Yo estoy para responder a las cosas del partido". Diario de Noticias