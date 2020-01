Implica ahora en facturas y contrato de Flefield (1,4 millones) a López y Ardanaz

PAMPLONa - El exgerente rojillo se desligó de cualquier responsabilidad en los documentos que han aparecido en la causa, a todas luces falsos, para justificar la salida de 900.000 € en el curso 12-13 a inversiones inmobiliarias efectuadas con unos agentes de Tarragona, amigos de Peralta y ahora acusados por haber cobrado 30.000 euros por firmar dicho documento de algo que no habían hecho, y otros 1,44 millones de la 2013-14 que se justificaron con tres facturas por labores de scouting a una empresa, Flefield, de Madeira. De la primera cantidad, dijo Vizcay, que solo vio las facturas y que participó en la elaboración de un recibí tras discutirse en la junta a ver cómo se soportaban esas facturas. "Fue entonces cuando Peralta dijo que unos amigos suyos podían firmar el documento", dijo. Añadió que en agosto de 2014 informó a la junta gestora del dinero que se destinó a amaños. El auditor no emitía opinión y entonces se necesitaban soportes documentales para justificar aquellas salidas de dinero. Ibero, miembro de la gestora, le dijo a Ardanaz "vosotros sabréis lo que hacer para solucionar esto y López elaboró las facturas de Flefield, que gestionaba derecho de futbolistas. Se hizo un contrato que me lo trajo Ardanaz firmado". La fiscal le preguntó: "¿Pero el contrato se hizo desde su ordenador? Y Vizcay defendió: "Es que López y Ardanaz es habitual que accedieran a mi ordenador". - E.C.