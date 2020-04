La AFE critica que la Liga apoye los ERTE

madrid – Los futbolistas de Primera y Segunda División consideran, en relación con la crisis sanitaria por el coronavirus, que "la primera preocupación y exigencia es la salud" y que la competición "no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen". En un comunicado difundido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tras las reuniones mantenidas con capitanes y representantes de las primeras plantillas de los clubes de Primera y Segunda, los jugadores indican sobre los ERTE, que es "extraño que desde la Liga apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada". "Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales".

Javier Tebas, por su parte, recordó a los jugadores que la Liga apoya procedimientos legales. "Los jugadores del Barcelona, Betis, Atleti, Zaragoza, Osasuna y otros, entienden que el control económico de la Liga no tiene que ver con los efectos económicos del COVID-19. Y un ERTE es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor", dijo.

Jonathan (Osasuna B), subcampeón del torneo virtual FIFA

segunda b – El delantero de Osasuna Promesas Jonathan González, Jony, superó ayer a Adrián Socorro, del Tudelano, en las semifinales del Torneo virtual FIFA 20 de Segunda B y cayó en la final ante el representante del Amorebieta, que se proclamó campeón.