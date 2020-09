Calleri llega a coste cero

"Esta noche, el Club Atlético Osasuna ha alcanzado un principio de acuerdo con el Deportivo Maldonado para la cesión de Jonathan Calleri (Buenos Aires, 23/9/1993) para la temporada 2020/21. La incorporación del delantero argentino queda a expensas del reconocimiento médico". Así anunció el club navarro en la madrugada del domingo la contratación del atacante porteño, cuyo aterrizaje en Pamplona está previsto para principios de esta misma semana (se le espera este lunes o martes) y cuya incorporación no supondrá gasto alguno para la entidad, que únicamente se hará cargo de la ficha del futbolista, notablemente rebajada después de un mal curso en el Espanyol, con el que descendió a Segunda la temporada pasada y con el que solo pudo anotar un gol en Liga (precisamente ante Osasuna, aunque también hizo otro en Copa y tres en el encuentro en el que el cuadro catalán fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Liga Europa por el Wolverhampton Wanderers inglés).

Calleri no se podrá poner a las órdenes de Jagoba Arrasate hasta que no supere dos pruebas PCR, por lo que es probable que no sea hasta finales de esta semana cuando pueda ejercitarse junto a sus nuevos compañeros, y resulta complicado que su debut se produzca en el próximo compromiso de los rojillos, previsto para este mismo sábado en Getafe. Sin embargo, su contratación sirve para paliar en gran medida las ausencias de Chimy Ávila, que el pasado miércoles se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y Juan Villar, traspasado al Almería en vísperas del estreno liguero de Osasuna.

Las negociaciones para conseguir la cesión de Calleri se intensificaron tras la lesión de Chimy y se concretaron en la madrugada de este domingo. Fue entonces cuando Osasuna pudo anunciar el acuerdo alcanzado con el Deportivo Maldonado, equipo de la Segunda División uruguaya del que es propietario el grupo de inversión Stellar Group. Del pacto salen todos beneficiados: Osasuna, porque consigue a un precio razonable (el de su ficha rebajada) los servicios de un jugador que ya conoce la Liga española (antes de en el Espanyol jugó en Las Palmas y Alavés), mientras que el futbolista y sus dueños logran un buen acomodo para la revalorización de Calleri, que llega cedido por un curso y sin opción de compra.

El protagonista

Nombre. Jonathan Calleri.

Edad. 26 años (23/9/1993).

Lugar de nacimiento. Buenos Aires (Argentina), aunque también posee la nacionalidad italiana.

Medidas. 1,79 metros / 75 kilos.

Demarcación. Delantero.

Procedencia. Calleri militó la temporada pasada en el Espanyol, club al que llegó cedido por el Deportivo Maldonado (propiedad del grupo inversor Stellar Group) con una opción de compra de unos 25 millones de euros que, tras su descenso, el conjunto catalán no ejecutó.

Trayectoria. Según informó ayer Osasuna, Calleri inició su carrera como futbolista en Mitre, antes de firmar por All Boys, con el que alcanzó el fútbol profesional. Su buen hacer le llevó a fichar por uno de los grandes de Argentina, Boca Juniors, con el que marcó 16 goles. Tras su periplo como xeneize, el Deportivo Maldonado de Uruguay, propiedad del grupo inversor Stellar Group, se hizo con sus derechos y desde entonces ha actuado como cedido en Sao Paulo, West Ham, Las Palmas (9 goles en Liga y 3 en Copa), Alavés (9 goles en Liga) y Espanyol (1 gol en Liga, 1 en Copa y 3 en Liga Europa).

Los detalles

Cesión por una temporada. El delantero argentino va a firmar con Osasuna por una temporada.

Sin opción de compra. Calleri llega cedido para un curso y sin opción de compra.

Llega hoy o mañana. En Osasuna confían en que el jugador llegue a Pamplona a principios de esta misma semana.

Dos pruebas PCR. Antes de incorporarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros, el argentino tendrá que superar dos test PCR, como obliga el protocolo de la Liga, por lo que, en el supuesto más optimista, no podrá ponerse a las órdenes de Jagoba Arrasate hasta el jueves de esta misma semana.

Debut sin fecha. El estreno de Calleri con Osasuna no tiene fecha y resulta improbable que sea el próximo sábado en Getafe.