El VAR no ve un claro penalti a Jony al inicio de la segunda parte

errores arbitrales. Osasuna pudo haber comenzado antes su reacción ante el Huesca si el árbitro o el VAR hubieran visto un claro penalti a Jony al comienzo de la segunda mitad. Jony, que comenzó el segundo acto mucho más incisivo y participativo de lo que se vio antes del descanso, se internó en el área desde la banda izquierda, pero su avance se vio frenado por una clara zancadilla de Pedro López, cuando no tenía ninguna opción de jugar la pelota. Fue una jugada rápida y Pizarro Gómez no vio nada desde el terreno de juego, pero la sorpresa fue que tampoco Díaz de Mera lo vio desde la Sala VOR, eso o que no pensó que fuera suficiente para señalar la pena máxima.